La Peña de Morfi tiene todo listo para una este domingo 22 de noviembre a partir de las 13:30 por la pantalla de Telefe, con la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini. En el marco del fin de semana largo, el tradicional ciclo dominical apostará a una grilla cargada de música en vivo, charlas distendidas y gastronomía para compartir en familia.