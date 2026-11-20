La Peña de Morfi: quiénes son los invitados de este domingo 22 de noviembre en Telefe
Diego Leuco y Carina Zampini recibirán a grandes figuras de la música y el espectáculo en una emisión especial de La Peña de Morfi.
La Peña de Morfi tiene todo listo para una este domingo 22 de noviembre a partir de las 13:30 por la pantalla de Telefe, con la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini. En el marco del fin de semana largo, el tradicional ciclo dominical apostará a una grilla cargada de música en vivo, charlas distendidas y gastronomía para compartir en familia.
Los shows musicales y la entrevista exclusiva del domingo
La propuesta artística de esta edición contará con presentaciones en el estudio y un encuentro internacional de primer nivel:
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Mano a mano con Luis Fonsi: el programa presentará en exclusiva una entrevista a solas con la estrella puertorriqueña, en la que repasará su trayectoria y su presente musical.
Los Nocheros: el emblemático grupo salteño dirá presente con sus grandes clásicos en la previa de su próximo show en Buenos Aires.
Ráfaga: la banda celebrará sus 30 años de carrera con toda su fiesta y sus hits más bailables.
El Zar: el dúo aportará el sonido de una de las bandas más escuchadas de la escena actual del rock y pop argentino.
Quiénes se suman a la mesa y el equipo de La Peña de Morfi
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Además de los recitales en vivo, la mesa del domingo recibirá a dos destacadas figuras de la televisión y el espectáculo:
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Laurita Fernández y Karina Mazzocco: ambas conductoras compartirán una charla distendida con Leuco y Zampini para repasar su actualidad laboral y personal.
Gastronomía, deporte y humor: como cada semana, completarán el envío las recetas de Santi Giorgini y Felicitas Pizarro, toda la información deportiva de la mano de Claudio "El Turco" Husaín y las cuotas de humor de El Mago Black y Nazareno Mottola.
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