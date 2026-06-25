El sentido mensaje de Antonela Roccuzzo tras los terremotos en Venezuela: "Mis oraciones están..."
Además, la esposa de Lionel Messi dejó un link para que sus seguidores puedan colaborar económicamente con los afectados por la tragedia.
A través de sus redes sociales, Antonela Roccuzzo expresó su solidaridad con los damnificados por los destructivos terremotos que azotaron a Venezuela recientemente. La empresaria rosarina aprovechó sus historias de Instagram para enviar un mensaje de apoyo y visibilizar una iniciativa de recaudación de fondos para los damnificados.
En este sentido, la esposa de Lionel Messi escribió: "Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por la terrible situación que enfrenta Venezuela en estos momentos", junto a un enlace titulado "Ayuda para Venezuela", que la joven dejó para que sus seguidores puedan colaborar con la causa.
"Les dejo este link para quienes puedan y quieran ayudar", sumó la esposa del capitán de la Selección Argentina.
Con este gesto, Antonela se sumó al grupo de celebridades internacionales que han puesto sus plataformas al servicio de la emergencia humanitaria, con el fin de dar visibilidad a la situación y respaldar las colectas destinadas a los afectados.
Angustia en Venezuela: buscan a siete jugadores desaparecidos tras los terremotos
El deporte venezolano vive momentos de enorme preocupación como consecuencia de los terremotos que golpearon distintas zonas del país en los últimos días. Mientras los equipos de emergencia mantienen activos los operativos de rescate y asistencia a las comunidades afectadas, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informó que siete futbolistas permanecen desaparecidos.
La situación más alarmante involucra a Yimvert Berroterán, mediocampista de la Selección Sub-20 de Venezuela y considerado uno de los proyectos más importantes de las categorías juveniles nacionales. El futbolista fue visto por última vez en el sector de Los Corales, una de las áreas que sufrió importantes daños tras los movimientos sísmicos. Desde entonces, familiares, autoridades y organismos deportivos siguen de cerca las tareas de búsqueda con la esperanza de obtener noticias alentadoras.
La Federación confirmó además que otros seis futbolistas también continúan desaparecidos. Se trata de Juan Manuel Pimentel Berríos, Mainell Rondón, Fausto Escobar, Rubén Rovaina, Robert Pérez y Kleudes García. Las autoridades mantienen abiertos distintos operativos en las regiones afectadas y trabajan de manera coordinada con organismos de emergencia para intentar localizar a todas las personas reportadas como desaparecidas.
La noticia generó una fuerte reacción en el ambiente futbolístico venezolano. Diversos clubes, dirigentes, jugadores y entrenadores expresaron su solidaridad con las familias afectadas y utilizaron sus canales oficiales para difundir información vinculada a la búsqueda. Además, numerosas instituciones deportivas emitieron mensajes de apoyo mientras continúan las tareas de rescate en las zonas más comprometidas por la tragedia.
Los jugadores venezolanos que están desaparecidos tras el terremoto
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