El sentido mensaje de Antonela Roccuzzo tras los terremotos en Venezuela: "Mis oraciones están..."

La situación más alarmante involucra a Yimvert Berroterán, mediocampista de la Selección Sub-20 de Venezuela y considerado uno de los proyectos más importantes de las categorías juveniles nacionales. El futbolista fue visto por última vez en el sector de Los Corales, una de las áreas que sufrió importantes daños tras los movimientos sísmicos. Desde entonces, familiares, autoridades y organismos deportivos siguen de cerca las tareas de búsqueda con la esperanza de obtener noticias alentadoras.

La Federación confirmó además que otros seis futbolistas también continúan desaparecidos. Se trata de Juan Manuel Pimentel Berríos, Mainell Rondón, Fausto Escobar, Rubén Rovaina, Robert Pérez y Kleudes García. Las autoridades mantienen abiertos distintos operativos en las regiones afectadas y trabajan de manera coordinada con organismos de emergencia para intentar localizar a todas las personas reportadas como desaparecidas.

La noticia generó una fuerte reacción en el ambiente futbolístico venezolano. Diversos clubes, dirigentes, jugadores y entrenadores expresaron su solidaridad con las familias afectadas y utilizaron sus canales oficiales para difundir información vinculada a la búsqueda. Además, numerosas instituciones deportivas emitieron mensajes de apoyo mientras continúan las tareas de rescate en las zonas más comprometidas por la tragedia.

Los jugadores venezolanos que están desaparecidos tras el terremoto

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