Antonela Roccuzzo puso en venta su guardarropas por una buena causa y reveló los valores de las prendas

También se destacan carteras de firmas icónicas como Chanel, Balenciaga, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana y Bottega Veneta.

Con esta propuesta, Antonela Roccuzzo no solo demuestra su compromiso con causas solidarias, sino que también promueve la moda circular, reforzando la importancia de dar nueva vida a las prendas y contribuir así al cuidado del medioambiente y al bienestar social.