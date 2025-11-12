Antonela Roccuzzo puso en venta su guardarropas por una buena causa y reveló los valores de las prendas
La mujer de Leonel Messi reafirma su compromiso social con una campaña de moda circular: venderá parte de su ropa para destinar lo recaudado a la educación.
En las últimas horas, Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención mediática, aunque esta vez no fue por su vida familiar junto a Lionel Messi ni por sus hijos. La empresaria sorprendió a sus seguidores al realizar un anuncio en redes sociales que generó gran repercusión.
Fiel a su estilo, la rosarina logró combinar su interés por la moda con su compromiso social y ambiental. En esta oportunidad, Antonela llevará adelante una subasta solidaria con piezas exclusivas de sus vestidores de Barcelona y Miami, con el objetivo de recaudar fondos destinados a la fundación "Estudiar es Mejor", una organización que impulsa proyectos educativos en distintas provincias argentinas.
Gracias a esta iniciativa, los fondos obtenidos se destinarán a la construcción de una nueva escuela en el partido bonaerense de Moreno, que llevará el nombre "Papa Francisco". Este proyecto se sumará a los tres establecimientos ya inaugurados por el programa en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires.
“Por primera vez comparto mi armario en una venta exclusiva... Cada prenda guarda un recuerdo, y ahora también un nuevo propósito: apoyar a @estudiaresmejor y su trabajo por una educación accesible para más niños”, señaló Roccuzzo desde su cuenta oficial de Instagram. En el video que acompaña el anuncio, se la ve mostrando algunas de las prendas que formarán parte de la venta, pertenecientes a reconocidas casas de moda como Gucci, Saint Laurent, Balmain, Dolce & Gabbana, Missoni, Louis Vuitton, Prada, Magda Butrym, Attico, Jacquemus y Christian Louboutin, entre otras.
El catálogo incluye desde zapatos y bolsos hasta vestidos, pantalones, camisetas y accesorios de diseño. Los precios varían desde algo más de 200 dólares hasta cifras que superan los 1.000 dólares, según la marca y el tipo de producto. Por ejemplo, las botas de nieve rosas de Moncler se ofrecen a 655 dólares, las sandalias de cuero de Versace a 765, y las zapatillas Balenciaga Triple S alcanzan los 694 dólares.
También se destacan carteras de firmas icónicas como Chanel, Balenciaga, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana y Bottega Veneta.
Con esta propuesta, Antonela Roccuzzo no solo demuestra su compromiso con causas solidarias, sino que también promueve la moda circular, reforzando la importancia de dar nueva vida a las prendas y contribuir así al cuidado del medioambiente y al bienestar social.
