Un influencer no reconoció a Antonela Roccuzzo y le hizo vivir un momento incómodo
El creador de contenido Ziv Tamir, conocido por preguntar a famosos sobre sus relojes, abordó sin reconocerla a la esposa de Lionel Messi.
Una escena inesperada protagonizada por Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi y madre de los tres hijos que tienen en común, se volvió tendencia en redes sociales luego de ser abordada por el influencer israelí Ziv Tamir, famoso por acercarse a celebridades para consultarles sobre sus relojes de lujo.
El episodio ocurrió a la salida de un partido de pádel y rápidamente se viralizó cuando el creador de contenido, sin advertir con quién hablaba, le hizo la clásica pregunta: “¿Qué reloj estás usando?”. La rosarina, con una sonrisa amable y su natural discreción, respondió al influencer mientras la cámara registraba la charla.
Lo curioso fue que Tamir continuó conversando sin darse cuenta de que tenía delante a la esposa del futbolista más reconocido del planeta, el capitán de la Selección Argentina y actual figura del Inter Miami de la MLS de Estados Unidos. Los usuarios no tardaron en señalarlo en los comentarios del video, sorprendidos por la falta de reconocimiento del influencer.
El clip, publicado en la cuenta oficial, superó los siete millones de reproducciones en TikTok en pocas horas. Las reacciones fueron inmediatas: muchos destacaron la serenidad y simpatía de Roccuzzo, que en ningún momento mostró incomodidad, mientras otros se mostraron asombrados de que Tamir no la identificara.
“Solo Antonela puede hacer que una situación incómoda parezca encantadora”, escribió un usuario, resumiendo el sentir general. Entre risas, incredulidad y elogios hacia la esposa de la "Pulga", la escena se sumó a la larga lista de momentos virales que giran en torno a la familia del capitán argentino.
La naturalidad de Antonela y la inocente confusión del joven creador de contenido para redes sociales generaron una combinación que, como suele ocurrir con todo lo que involucra al entorno Messi, captó la atención del mundo digital.
