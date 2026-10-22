Así reaccionó Antonela Roccuzzo cuando un guardia intentó impedir que un nene se acerque a Messi en Oviedo
La esposa de Lionel Messi no dudó en intervenir cuando la seguridad de España se proponía frenar a un niño que pretendía saludar al 10.
La presencia de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en la capital asturiana revolucionó a cientos de fanáticos que se movilizaron hasta las inmediaciones del Hotel de la Reconquista. Ambos arribaron a la gala de los Premios Princesa de Asturias 2026, montando una atmósfera de enorme expectativa bajo un estricto operativo de seguridad.
Sin embargo, un espontáneo acto de empatía por parte de la rosarina terminó por romper la rigidez del protocolo y se volvió viral.
Así reaccionó Antonela Roccuzzo cuando un guardia intentó impedir que un nene se acerque a Messi
Durante la tarde de este jueves, una multitud aguardaba detrás de las vallas metálicas con la ilusión de conseguir una firma o un recuerdo del astro de la Selección argentina.
En medio del tumulto, un niño intentó filtrarse entre el cerco para acercarse a su ídolo, pero el personal de custodia le cerró el paso de inmediato para evitar que se desbordara el perímetro. Atenta a todo lo que sucedía a su alrededor mientras caminaba junto a Leo, Antonela detectó la escena al instante.
Sin dudarlo, le hizo un firme gesto con la mano a los agentes de seguridad para pedirles que dejaran pasar al menor.
Los efectivos acataron la indicación en el acto, permitiéndole al pequeño cruzar el vallado para cumplir el sueño de su vida: conversar unos segundos con el capitán y llevarse sus botines firmados como recuerdo. La emotiva secuencia concluyó entre la emoción del niño y las ovaciones de los presentes que presenciaron el cruce.
Las imágenes del encuentro no tardaron en circular por las redes sociales, cosechando miles de comentarios que elogiaron la calidez de la pareja rosarina. La agenda de la familia Messi continuará este viernes en el Teatro Clara Campoamor, donde el futbolista recibirá formalmente el prestigioso galardón en reconocimiento a su trayectoria deportiva.
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