Así reaccionó Antonela Roccuzzo cuando un guardia intentó impedir que un nene se acerque a Messi en Oviedo.

Los efectivos acataron la indicación en el acto, permitiéndole al pequeño cruzar el vallado para cumplir el sueño de su vida: conversar unos segundos con el capitán y llevarse sus botines firmados como recuerdo. La emotiva secuencia concluyó entre la emoción del niño y las ovaciones de los presentes que presenciaron el cruce.

Las imágenes del encuentro no tardaron en circular por las redes sociales, cosechando miles de comentarios que elogiaron la calidez de la pareja rosarina. La agenda de la familia Messi continuará este viernes en el Teatro Clara Campoamor, donde el futbolista recibirá formalmente el prestigioso galardón en reconocimiento a su trayectoria deportiva.