Meghan Markle volvió a Inglaterra con el príncipe Harry para trabajar: cuál es su nueva serie
Después de seis años viviendo en Estados Unidos, los duques de Sussex volvieron a Inglaterra y Meghan ya tiene nuevo trabajo. Los detalles.
La reciente llegada de Meghan Markle al Reino Unido junto al príncipe Harry y sus pequeños hijos, los príncipes Archie y Lilibet, despertó fuertes versiones sobre un posible retorno a su carrera actoral. Tras años apartada de los sets de ficción, la duquesa de Sussex vuelve a posicionarse en el centro de las miradas de la industria audiovisual a partir de negociaciones para incorporarse a producciones de gran envergadura.
De acuerdo con datos difundidos por el portal británico "Deadline", la actriz se encuentra en tratativas con el cineasta Guy Ritchie para integrarse al elenco de la tercera entrega de "The Gentlemen", la reconocida serie transmitida por Netflix, donde compartiría pantalla con el actor Theo James.
Pese a las expectativas, voceros de la industria precisaron que el entendimiento no se encuentra cerrado, considerando que la ficción aún no formalizó su renovación para una tercera etapa ni se definió el personaje que interpretaría la duquesa.
Las consultas en el ambiente artístico se multiplicaron en el último tiempo. Una fuente vinculada al entorno familiar declaró al medio "HELLO!" sobre la actualidad laboral de la exintegrante de la realeza: "Últimamente ha habido consultas en el mundo del espectáculo y se están barajando algunas opciones, pero aún no hay nada definitivo. Solo son conversaciones".
El recorrido profesional de Markle tiene como hito su labor como la abogada Rachel Zane en la tira "Suits", sumado a sus participaciones en largometrajes como "Horrible Bosses", "Remember Me" y diversas producciones de "Hallmark". La intérprete decidió pausar su actividad actoral en 2018 al contraer matrimonio en la Capilla de San Jorge, momento en el que manifestó a la cadena "BBC" que iniciaba un "nuevo capítulo" en su vida personal.
Pese a alejarse de la ficción, mantuvo presencia en pantalla mediante la serie documental "Harry & Meghan" lanzada en 2022 y su envío culinario "With Love, Meghan". Respecto a la posibilidad de encarar nuevamente un papel dramático, la propia duquesa se pronunció en 2022 durante un diálogo con la revista "Variety", donde aseveró: "Supongo que nunca digas nunca, pero mi intención es no volver a hacerlo en absoluto".
En paralelo a las alternativas en el mundo del streaming, especialistas en comunicación señalan que el ámbito teatral del Reino Unido observa con atención el atractivo mediático de la actriz. El analista de relaciones públicas Mark Borkowski se refirió al interés que genera su figura en las tablas del West End londinense, expresando: "Conozco al menos a tres o cuatro productores de teatro del West End que la contratarían para una producción mañana mismo".
En esa misma línea, el consultor analizó las oportunidades de la exintegrante de la familia real en la escena británica, concluyendo: "Si Amanda Knox pudo ser la figura más comentada del Festival Fringe de Edimburgo, ¿por qué no Meghan? No sé si ella querrá hacerlo, pero un productor astuto sin duda vería en ella una oportunidad. Lo único que necesitan ahora es un buen equipo que no se doblegue ante lo que quieren oír".
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