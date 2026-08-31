Meghan Markle volvió a Inglaterra con el príncipe Harry para trabajar: cuál es su nueva serie

Pese a alejarse de la ficción, mantuvo presencia en pantalla mediante la serie documental "Harry & Meghan" lanzada en 2022 y su envío culinario "With Love, Meghan". Respecto a la posibilidad de encarar nuevamente un papel dramático, la propia duquesa se pronunció en 2022 durante un diálogo con la revista "Variety", donde aseveró: "Supongo que nunca digas nunca, pero mi intención es no volver a hacerlo en absoluto".

En paralelo a las alternativas en el mundo del streaming, especialistas en comunicación señalan que el ámbito teatral del Reino Unido observa con atención el atractivo mediático de la actriz. El analista de relaciones públicas Mark Borkowski se refirió al interés que genera su figura en las tablas del West End londinense, expresando: "Conozco al menos a tres o cuatro productores de teatro del West End que la contratarían para una producción mañana mismo".

En esa misma línea, el consultor analizó las oportunidades de la exintegrante de la familia real en la escena británica, concluyendo: "Si Amanda Knox pudo ser la figura más comentada del Festival Fringe de Edimburgo, ¿por qué no Meghan? No sé si ella querrá hacerlo, pero un productor astuto sin duda vería en ella una oportunidad. Lo único que necesitan ahora es un buen equipo que no se doblegue ante lo que quieren oír".