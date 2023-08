El blooper de Antonela Roccuzzo: confundió a Messi con Jordi Alba y casi le da un beso

Resulta que la rosarina no se percató que en realidad la persona a la que estaba yendo a saludar era Jordi Alba. Él le respondió el saludo, pero por un momento pareció que Antonela le iba a dar un beso y justo se da cuenta de que en realidad no es Messi. El gesto de confusión, acompañado por la risa de Alba, hicieron que esa situación no pase a mayores.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FvalencasIa%2Fstatus%2F1695460536480153802%3Ft%3D_LgSR5mRHRXj-pH89WZGtA&s=19&partner=&hide_thread=false Antonela lo confundió a Jordi Alba con Messi y casi le da un beso jajwjqjajajaja pic.twitter.com/rRgH2mik7n — valenton (@valencasIa) August 26, 2023

Alba luego fue a saludar a los hijos de Messi y Antonela siguió buscando a su esposo dentro del campo de juego para felicitarlo por el pase a la final de la US Open Cup. El video fue subido por un usuario a las redes sociales y se volvió viral.