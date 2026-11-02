La mamá de Lowrdez Fernández de Bandana habló previo al juicio contra Leandro García Gómez

Asimismo, aclaró la postura que mantiene al respecto: "Tampoco me meto porque ahí yo soy su mamá, me saco el delantal de médica. Lourdes está mucho mejor que el año pasado, está progresando. La ayuda mucho trabajar, está enfocada en su proyecto musical y eso suma".

Al remontarse a las primeras publicaciones de 2022, cuando la cantante expuso sus heridas en las plataformas digitales, Mabel fundamentó las razones por las cuales su hija no recurrió a los tribunales en aquel momento. La explicación radicó en el deseo de la joven de no interferir en el lazo familiar que el imputado intentaba reestablecer con su entorno directo.

Frente a esa situación, la madre de la artista analizó la actitud que tomó su hija durante esa etapa crítica: "Cuando ella compartió las lesiones, este hombre se estaba revinculando con sus hijas, entonces Lourdes no quiso hacer la denuncia porque no quería que las nenas perdieran la revinculación con el papá. Lourdes es muy generosa y yo muchas veces le digo que la generosidad tiene que tener un límite".

En otro tramo de la entrevista, Mabel ponderó el trabajo articulado entre los medios de comunicación y el círculo íntimo para lograr la intervención de la Justicia en el departamento donde retenían a la joven. "Decir que le salvé la vida a mi hija son palabras mayores, no fui yo sola, porque haciendo solo la denuncia no hubiera pasado nada. Fueron las amigas y el periodismo también. Gracias a los medios y a que ella es una persona pública se pudo resolver esta situación", reconoció.

A su vez, rememoró la presión mediática que aceleró la decisión del juzgado interviniente: "Cuando no salía la orden de allanamiento todos los canales pusieron el mismo graph, algo como '¿qué está esperando el juez para firmar la orden?' Y al ratito de eso firmó. Ojalá esto se dé con todas las chicas que están pasando por lo mismo".

Para concluir, fijó su postura de cara a las audiencias: "No tengo miedo de que él quede absuelto, hay que tenerle miedo a tener miedo porque te paraliza. Yo hago lo que tengo que hacer, hay muchas cosas que todavía no se saben en la causa", indicó.

Luego, cerró su testimonio de manera contundente: "Me da mucha pena que él esté en esta situación, un hombre universitario, con familia. Esto es un fracaso para el ser humano, es muy triste que existan estos casos. No es que yo deseo venganza, deseo que esté bien separado de Lourdes".