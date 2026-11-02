La mamá de Lowrdez Fernández de Bandana habló previo al juicio contra Leandro García Gómez
Luego de tanta espera, Mabel contó cómo está la ex Bandana y destacó el rol de los medios en su rescate. Los detalles.
En la antesala del inicio del debate oral en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 11 contra Leandro García Gómez, imputado por privación ilegítima de la libertad y lesiones hacia Lourdes Fernández de Bandana, la madre de la artista, Mabel, se presentó en la sede judicial para interiorizarse sobre las audiencias en las que intervendrá como testigo clave. La causa llega a juicio de oficio tras un año de prisión preventiva del acusado, sostenida por peritajes médicos y diversos testimonios que complicaron su situación procesal.
En diálogo con "Lape Club Social Informativo", la mujer detalló los elementos que respaldan la acusación pese a que la cantante no impulsó la acción judicial: "Hay testigos con nombres reservados, hay muchas denuncias y está todo lo que pasó el día que encontramos a Lourdes y todo lo previo cuando él negaba que estuviera ahí, además del peritaje que se le hizo a Lourdes en el Hospital Fernández".
Respecto a su participación en el proceso, explicó: "Yo me enteré de casualidad que el juicio empieza mañana y que soy testigo. Como quiero presenciar las audiencias me apersoné hoy para tener un panorama claro".
Al analizar la actualidad emocional de la exintegrante del grupo musical "Bandana", su madre se mostró esperanzada pero prudente sobre la evolución de la joven. En ese sentido, remarcó la importancia del espacio profesional para su pronta mejoría: "Con Lourdes estamos bien, ella está mucho mejor que ayer y peor que mañana, es un proceso largo el que tiene que transitar".
Sobre el proceso de reconstrucción afectiva y el tratamiento que lleva adelante la artista, la entrevistada precisó: "Durante todo este año fuimos construyendo la relación de a poquito, yo esperando que ella se acercara, porque el proceso lo tiene que hacer ella".
Asimismo, aclaró la postura que mantiene al respecto: "Tampoco me meto porque ahí yo soy su mamá, me saco el delantal de médica. Lourdes está mucho mejor que el año pasado, está progresando. La ayuda mucho trabajar, está enfocada en su proyecto musical y eso suma".
Al remontarse a las primeras publicaciones de 2022, cuando la cantante expuso sus heridas en las plataformas digitales, Mabel fundamentó las razones por las cuales su hija no recurrió a los tribunales en aquel momento. La explicación radicó en el deseo de la joven de no interferir en el lazo familiar que el imputado intentaba reestablecer con su entorno directo.
Frente a esa situación, la madre de la artista analizó la actitud que tomó su hija durante esa etapa crítica: "Cuando ella compartió las lesiones, este hombre se estaba revinculando con sus hijas, entonces Lourdes no quiso hacer la denuncia porque no quería que las nenas perdieran la revinculación con el papá. Lourdes es muy generosa y yo muchas veces le digo que la generosidad tiene que tener un límite".
En otro tramo de la entrevista, Mabel ponderó el trabajo articulado entre los medios de comunicación y el círculo íntimo para lograr la intervención de la Justicia en el departamento donde retenían a la joven. "Decir que le salvé la vida a mi hija son palabras mayores, no fui yo sola, porque haciendo solo la denuncia no hubiera pasado nada. Fueron las amigas y el periodismo también. Gracias a los medios y a que ella es una persona pública se pudo resolver esta situación", reconoció.
A su vez, rememoró la presión mediática que aceleró la decisión del juzgado interviniente: "Cuando no salía la orden de allanamiento todos los canales pusieron el mismo graph, algo como '¿qué está esperando el juez para firmar la orden?' Y al ratito de eso firmó. Ojalá esto se dé con todas las chicas que están pasando por lo mismo".
Para concluir, fijó su postura de cara a las audiencias: "No tengo miedo de que él quede absuelto, hay que tenerle miedo a tener miedo porque te paraliza. Yo hago lo que tengo que hacer, hay muchas cosas que todavía no se saben en la causa", indicó.
Luego, cerró su testimonio de manera contundente: "Me da mucha pena que él esté en esta situación, un hombre universitario, con familia. Esto es un fracaso para el ser humano, es muy triste que existan estos casos. No es que yo deseo venganza, deseo que esté bien separado de Lourdes".
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