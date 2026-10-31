Emilia Mernes sorprendió con "BODYPAINTING", su nuevo lanzamiento que marca un giro en su carrera

La producción incorpora destellos, efectos visuales y una secuencia de baile que recupera referencias de algunas etapas icónicas del pop. Además, el videoclip tuvo un estreno internacional en MTV Live, MTVU y las pantallas de Times Square.

"BODYPAINTING es una canción que te invita a bailar y a disfrutar de tu sensualidad. Quería jugar con el coqueteo, el deseo y con una versión de mí que la gente ya conoce, pero que hoy aparece desde otro lugar. Fue una canción que disfruté muchísimo hacer y que siento que abre una etapa nueva para mí", expresó Emilia.

La cantante había anticipado este nuevo universo el 21 de octubre, cuando compartió en sus redes sociales un adelanto cinematográfico cargado de misterio. En la secuencia, una tormenta, una figura que la observa desde otro edificio y un extraño accidente daban las primeras pistas de la narrativa que acompaña esta etapa.

Emilia y un presente internacional

El estreno encuentra a Emilia en un momento de expansión internacional. Durante este año, colaboró con Zara Larsson en "Girl's Girl", incluida en la edición deluxe de Midnight Sun, y también hizo su debut en Coachella junto a Luísa Sonza, en el escenario Gobi.

Con "BODYPAINTING", la artista vuelve a demostrar su intención de explorar nuevos sonidos y ampliar los límites de su propuesta. El sencillo funciona como el primer capítulo de una etapa que promete profundizar su identidad artística y consolidar su presencia en la escena global.