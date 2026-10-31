Emilia Mernes sorprendió con "BODYPAINTING", su nuevo lanzamiento que marca un giro en su carrera
Con una propuesta cargada de sensualidad, una estética cinematográfica y un sonido renovado, la artista presentó el primer adelanto de una nueva etapa musical.
Emilia Mernes vuelve a apostar por la reinvención. La cantante argentina presentó "BODYPAINTING", su nuevo sencillo, con el que inaugura una etapa artística marcada por la sensualidad, la autoexpresión y una búsqueda musical que muestra una faceta diferente de su identidad pop.
La canción combina sonidos pop con una propuesta provocadora, en la que el deseo, el coqueteo y la confianza personal ocupan un lugar central. A través de este lanzamiento, la artista explora un registro vocal diferente y apuesta por una interpretación más madura, sin dejar de lado el estilo que la convirtió en una de las figuras destacadas del pop latino.
La producción estuvo a cargo de LIOHN, colaborador del equipo de Max Martin, y Zecca, quien trabajó con artistas internacionales como Drake y Karol G. El resultado es una canción que funciona como carta de presentación de este nuevo universo creativo.
Una propuesta visual cinematográfica
El lanzamiento llegó acompañado de un videoclip codirigido por Martin Seipel y Melanie Anton, que profundiza el concepto artístico de la canción. Ambientado en un lujoso penthouse, el material audiovisual combina escenas de baile, sensualidad y una estética audaz que tiene al cuerpo como protagonista.
Uno de los momentos más llamativos muestra a Emilia completamente cubierta de pintura negra, una imagen que representa la idea del cuerpo como lienzo de transformación y expresión. A lo largo del video, la cantante también aparece multiplicada en pantalla, en una representación de las distintas facetas de su sensualidad.
La producción incorpora destellos, efectos visuales y una secuencia de baile que recupera referencias de algunas etapas icónicas del pop. Además, el videoclip tuvo un estreno internacional en MTV Live, MTVU y las pantallas de Times Square.
"BODYPAINTING es una canción que te invita a bailar y a disfrutar de tu sensualidad. Quería jugar con el coqueteo, el deseo y con una versión de mí que la gente ya conoce, pero que hoy aparece desde otro lugar. Fue una canción que disfruté muchísimo hacer y que siento que abre una etapa nueva para mí", expresó Emilia.
La cantante había anticipado este nuevo universo el 21 de octubre, cuando compartió en sus redes sociales un adelanto cinematográfico cargado de misterio. En la secuencia, una tormenta, una figura que la observa desde otro edificio y un extraño accidente daban las primeras pistas de la narrativa que acompaña esta etapa.
Emilia y un presente internacional
El estreno encuentra a Emilia en un momento de expansión internacional. Durante este año, colaboró con Zara Larsson en "Girl's Girl", incluida en la edición deluxe de Midnight Sun, y también hizo su debut en Coachella junto a Luísa Sonza, en el escenario Gobi.
Con "BODYPAINTING", la artista vuelve a demostrar su intención de explorar nuevos sonidos y ampliar los límites de su propuesta. El sencillo funciona como el primer capítulo de una etapa que promete profundizar su identidad artística y consolidar su presencia en la escena global.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario