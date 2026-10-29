"Apagamos los micrófonos": Juan Minujín reveló en exclusiva los secretos detrás de "Coppola, el representante"

"Tiene una cosa muy buena que es muy entrador. Para alguna situación yo soy mucho más retraído, mucho más tímido. A mí me ponés solo en una fiesta y soy más de estar ahí tranquilo... Me parece que a veces el espíritu de él es muy bueno para subirse un poco, aunque sea forzándose un poquito para estas situaciones en donde decís 'bueno, tengo que ir, salir a charlar, a buscar, a presentar'", reveló entre risas a minutouno.com.

Una cena en Roma y un secreto sin micrófonos en el set

A la hora de repasar el vínculo personal que construyó con el ex representante de Diego Maradona, Minujín destacó dos postales que guarda con especial afecto. La primera ocurrió cuando el proyecto de la serie era solo una posibilidad lejana y ambos coincidieron de casualidad en Europa.

"Prácticamente no nos conocíamos todavía y coincidimos en Italia. Yo estaba filmando una película en Roma y él estaba de vacaciones con su familia. Coincidimos y dijimos 'che, veámonos'. La serie iba a ser algo que por ahí ocurría. Nos juntamos a cenar su familia, mi familia y otra gente que estaba ahí; ese fue un encuentro muy lindo para mí", recordó.

Sin embargo, el instante más profundo de complicidad se dio recientemente durante el rodaje de la entrega que acaba de estrenarse en la plataforma de streaming.

"Otro momento que atesoro mucho fue grabando la segunda temporada, en el capítulo 6. En un momento yo estaba caracterizado de Coppola grande y él vino porque hace un cameo. Nos sentamos, empezamos a hablar y en un momento dijimos: 'Che, apaguémonos los micrófonos'. Queríamos hablar de cosas más íntimas, de amistad, y la verdad que fue un momento hermoso", concluyó el actor.