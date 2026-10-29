"Apagamos los micrófonos": Juan Minujín reveló en exclusiva los secretos detrás de "Coppola, el representante"
Durante el lanzamiento de la segunda temporada, el actor habló mano a mano con minutouno.com y contó intimidades de su relación con Guillermo Coppola.
Una "historia de amor entre Diego Maradona y Guillermo Coppola". Una historia de un mediático tan inigualable y extrovertido, como polémico. Un personaje que supo trascender en el mundo del deporte y los medios, que se ganó su propia producción en streaming y nada menos que encarnado por Juan Minujín.
La serie estrenó recientemente su segunda temporada. Disney+ obtuvo un éxito rotundo con una biopic diferente, que le saca el jugo a un personaje lleno de anéctodas pero que también tiene una intimidad única. Y la estrella del show, o una de ellas, habló en exclusiva con minutouno.com durante el lanzamiento de estos nuevos episodios.
"Coppola, el representante" retrata la vertiginosa vida del célebre mánager futbolístico. En un mano a mano íntimo, el actor repasó qué le aportó personificar a una figura tan avasallante y reveló los momentos más significativos que compartió con el propio Guillermo Coppola fuera y dentro del set de filmación.
Las diferencias entre Juan Minujín y Guillermo Coppola
A pesar de haber logrado una composición brillante que captura el magnetismo inigualable del representante, Minujín confesó la enorme brecha que existe entre su personalidad cotidiana y la soltura de su personaje.
Al analizar las herramientas que le dejó ponerse en la piel del empresario, el actor admitió que la desenvoltura de "Guillote" le sirvió como inspiración para enfrentar momentos de timidez personal.
"Tiene una cosa muy buena que es muy entrador. Para alguna situación yo soy mucho más retraído, mucho más tímido. A mí me ponés solo en una fiesta y soy más de estar ahí tranquilo... Me parece que a veces el espíritu de él es muy bueno para subirse un poco, aunque sea forzándose un poquito para estas situaciones en donde decís 'bueno, tengo que ir, salir a charlar, a buscar, a presentar'", reveló entre risas a minutouno.com.
Una cena en Roma y un secreto sin micrófonos en el set
A la hora de repasar el vínculo personal que construyó con el ex representante de Diego Maradona, Minujín destacó dos postales que guarda con especial afecto. La primera ocurrió cuando el proyecto de la serie era solo una posibilidad lejana y ambos coincidieron de casualidad en Europa.
"Prácticamente no nos conocíamos todavía y coincidimos en Italia. Yo estaba filmando una película en Roma y él estaba de vacaciones con su familia. Coincidimos y dijimos 'che, veámonos'. La serie iba a ser algo que por ahí ocurría. Nos juntamos a cenar su familia, mi familia y otra gente que estaba ahí; ese fue un encuentro muy lindo para mí", recordó.
Sin embargo, el instante más profundo de complicidad se dio recientemente durante el rodaje de la entrega que acaba de estrenarse en la plataforma de streaming.
"Otro momento que atesoro mucho fue grabando la segunda temporada, en el capítulo 6. En un momento yo estaba caracterizado de Coppola grande y él vino porque hace un cameo. Nos sentamos, empezamos a hablar y en un momento dijimos: 'Che, apaguémonos los micrófonos'. Queríamos hablar de cosas más íntimas, de amistad, y la verdad que fue un momento hermoso", concluyó el actor.
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