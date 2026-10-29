"Wildwood: El bosque salvaje": la ambiciosa película de animación que llega a los cines argentinos
El estudio detrás de “Coraline” regresa con una aventura en stop motion que deslumbra por su trabajo artesanal y sorprende con una historia oscura y madura.
Este jueves llegó a los cines argentinos “Wildwood: El bosque salvaje”, la nueva producción de Laika, el estudio que estuvo detrás de “Coraline y la puerta secreta”. Dirigida por Travis Knight, la película lleva la técnica del stop motion a una escala pocas veces vista, con una aventura fantástica que tiene bastante más para ofrecer que una historia destinada al público infantil.
Basada en la novela de Colin Meloy, la trama sigue a Prue McKeel, una joven que deberá internarse en un bosque prohibido después de que una bandada de cuervos secuestre a su hermano menor. Junto a su compañero Curtis, descubrirá un mundo habitado por animales parlantes, criaturas fantásticas y personajes enfrentados por conflictos que van mucho más allá de una simple misión de rescate.
Cómo es "Wildwood: El bosque salvaje"
Lo primero que sorprende de “Wildwood” es su apartado visual. Laika vuelve a demostrar hasta dónde puede llegar la animación artesanal, con escenarios construidos físicamente, marionetas de enorme detalle y movimientos realizados fotograma a fotograma. Hay secuencias verdaderamente impresionantes, especialmente hacia el tramo final, cuando la película despliega una batalla de dimensiones épicas que tranquilamente podría recordar a las grandes producciones de fantasía como “El Señor de los Anillos”.
Pero también hay que hablar de su tono. Aunque visualmente pueda parecer una propuesta para los más chicos, la historia se mete de lleno en cuestiones como la pérdida, el duelo, la madurez y las disputas de poder. Hay una oscuridad que atraviesa buena parte del relato y que por momentos remite a los universos fantásticos de Hayao Miyazaki, donde la belleza de los escenarios convive con personajes y situaciones bastante inquietantes.
No todo funciona con la misma precisión. El guion tiene momentos en los que pierde parte de la fuerza que consigue desde lo visual y no siempre alcanza la solidez narrativa de “Coraline”. Sin embargo, el trabajo de animación, la construcción de ese universo y la ambición de algunas secuencias consiguen sostener una experiencia cinematográfica muy disfrutable.
“Wildwood: El bosque salvaje” es una película para apreciar especialmente en pantalla grande. Por su escala, por el nivel de detalle y por el enorme trabajo que existe detrás de cada imagen, la nueva producción de Laika merece una oportunidad en las salas.
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