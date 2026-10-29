"Wildwood: El bosque salvaje": la ambiciosa película de animación que llega a los cines argentinos

Pero también hay que hablar de su tono. Aunque visualmente pueda parecer una propuesta para los más chicos, la historia se mete de lleno en cuestiones como la pérdida, el duelo, la madurez y las disputas de poder. Hay una oscuridad que atraviesa buena parte del relato y que por momentos remite a los universos fantásticos de Hayao Miyazaki, donde la belleza de los escenarios convive con personajes y situaciones bastante inquietantes.