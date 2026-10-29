Marcela Morelo y Natalia Oreiro se unen para una nueva versión de "Corazón Salvaje"
Marcelo Morelo y Natalia Oreiro reversionan "Corazón Salvaje" con un estilo más cumbiero, como parte del proyecto musical "La Morelo".
Marcela Morelo convocó a Natalia Oreiro para protagonizar una nueva versión de "Corazón Salvaje", una de las canciones más representativas de su carrera. En esta oportunidad, el clásico llega con una propuesta musical renovada, en la que los sonidos de la cumbia se combinan con el sello personal de las dos artistas convirtiéndolo en un nuevo lanzamiento de jueves.
La colaboración es parte de "La Morelo", el proyecto discográfico con el que la cantante busca darle una nueva identidad a sus grandes éxitos. Para ello, invita a diferentes figuras de la música a reinterpretar junto a ella algunas de las canciones que marcaron su recorrido artístico.
Cómo suena la nueva versión de "Corazón Salvaje"
El encuentro entre Morelo y Oreiro propone una mirada diferente sobre una canción que conserva un lugar especial en el repertorio de la intérprete. La incorporación de nuevos arreglos y una impronta más cumbiera le aporta frescura al tema sin perder su esencia original.
Marcela se mostró especialmente entusiasmada por haber compartido esta experiencia con la actriz y cantante uruguaya. Al referirse a su participación, destacó sus cualidades personales y la energía que llevó al estudio de grabación.
"Nati es fresca, auténtica posee una energía positiva que te contagia y cambia el ambiente! Todo eso y mucho más nos dejó en esta canción tan significativa para mí. Me siento muy feliz y agradecida de haber grabado con Nati", expresó Morelo.
El videoclip que acompaña la colaboración
Además del lanzamiento musical, las artistas presentaron un videoclip que refleja el encuentro y acompaña la nueva interpretación de "Corazón Salvaje". El material audiovisual completa esta propuesta y se suma al universo de colaboraciones que forman parte de "La Morelo".
A través de este trabajo, la cantante vuelve sobre los temas más importantes de su discografía y los acerca a otros públicos mediante asociaciones con artistas de distintos estilos.
Con más de 29 años de trayectoria, Marcela Morelo continúa apostando por la renovación de su repertorio y por nuevas experiencias musicales. Esta vez, la unión con Natalia Oreiro le permitió recuperar uno de sus clásicos y presentarlo con una sonoridad diferente, en una combinación que reúne dos personalidades reconocidas de la música.
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