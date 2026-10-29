Marcela Morelo y Natalia Oreiro se unen para una nueva versión de "Corazón Salvaje"

El videoclip que acompaña la colaboración

Además del lanzamiento musical, las artistas presentaron un videoclip que refleja el encuentro y acompaña la nueva interpretación de "Corazón Salvaje". El material audiovisual completa esta propuesta y se suma al universo de colaboraciones que forman parte de "La Morelo".

A través de este trabajo, la cantante vuelve sobre los temas más importantes de su discografía y los acerca a otros públicos mediante asociaciones con artistas de distintos estilos.

Con más de 29 años de trayectoria, Marcela Morelo continúa apostando por la renovación de su repertorio y por nuevas experiencias musicales. Esta vez, la unión con Natalia Oreiro le permitió recuperar uno de sus clásicos y presentarlo con una sonoridad diferente, en una combinación que reúne dos personalidades reconocidas de la música.