De qué murió Patrick Stewart

De igual manera, su huella en la pantalla grande se consolidó al asumir la caracterización del sabio profesor Charles Xavier en la franquicia superheroica "X-Men", papel que encarnó desde el filme inaugural del año 2000 hasta el aclamado largometraje "Logan" en 2017, incluyendo un celebrado retorno para la película "Doctor Strange en el multiverso de la locura". Gracias a sus extraordinarios aportes a la actuación y al ámbito teatral, en 2010 fue formalmente investido con el título de Caballero de la Orden del Imperio Británico.

En el tramo final del comunicado que anuncia su fallecimiento, el círculo íntimo del afamado intérprete solicitó a sus admiradores que, en lugar de enviar arreglos florales, canalicen sus muestras de afecto realizando contribuciones económicas destinadas al fondo de investigación sobre el Alzheimer del prestigioso centro académico Johns Hopkins.