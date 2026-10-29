De qué murió Patrick Stewart
La vocera del artista británico de 86 años, Kelly Bush Novak, dio detalles de las causas del fallecimiento.
El icónico actor británico Patrick Stewart, reconocido mundialmente por sus papeles como el Capitán Jean-Luc Picard en "Star Trek" y el Profesor Charles Xavier en "X-Men", falleció este miércoles a los 86 años en su residencia de Los Ángeles.
Según confirmó su vocera de toda la vida, Kelly Bush Novak, la causa de su muerte estuvo vinculada a complicaciones derivadas de la enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy, cuadros neurodegenerativos con los que atravesaba un tramo final de salud complejo.
Con una vasta trayectoria que comenzó en el prestigio de las tablas del teatro shakesperiano en el Reino Unido, Stewart logró dar un salto histórico a la cultura pop y al cine de Hollywood, convirtiéndose en una figura inolvidable de la ciencia ficción mundial.
Quién era Patrick Stewart, la leyenda del cine que murió a los 86 años
Nacido en la localidad de Mirfield, Inglaterra, en el año 1940, Stewart construyó los cimientos de su prestigiosa trayectoria sobre las tablas del teatro, consagrando varios años de formación e interpretación como integrante de la emblemática compañía Royal Shakespeare Company, previo a dar el gran salto a la pantalla chica que lo proyectaría a la fama internacional.
La consagración masiva del intérprete llegó en 1987 al ponerse en la piel del capitán Jean-Luc Picard dentro del universo de la mítica saga de ciencia ficción "Star Trek: The Next Generation". Su magistral interpretación del personaje trascendió la serie televisiva y lo llevó a encabezar cuatro producciones cinematográficas, reasumiendo nuevamente ese rol estelar en la reciente ficción "Picard" entre los años 2020 y 2023.
De igual manera, su huella en la pantalla grande se consolidó al asumir la caracterización del sabio profesor Charles Xavier en la franquicia superheroica "X-Men", papel que encarnó desde el filme inaugural del año 2000 hasta el aclamado largometraje "Logan" en 2017, incluyendo un celebrado retorno para la película "Doctor Strange en el multiverso de la locura". Gracias a sus extraordinarios aportes a la actuación y al ámbito teatral, en 2010 fue formalmente investido con el título de Caballero de la Orden del Imperio Británico.
En el tramo final del comunicado que anuncia su fallecimiento, el círculo íntimo del afamado intérprete solicitó a sus admiradores que, en lugar de enviar arreglos florales, canalicen sus muestras de afecto realizando contribuciones económicas destinadas al fondo de investigación sobre el Alzheimer del prestigioso centro académico Johns Hopkins.
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