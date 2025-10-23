Apareció Lourdes Fernández: "Estoy perfecta, gracias"
La ex Bandana publicó un video en Instagram en el que asegura que se encuentra en buen estado de salud. Lo hizo tras la denuncia por desaparición que hizo su madre.
Lourdes Fernández, cantante de Bandana, subió un video a sus redes sociales tras la denuncia por su desaparición. “Estoy perfecta”, dijo en Instagram luego de que su madre denunciara ante autoridades que desde el pasado 4 de octubre no tiene contacto con su hija.
“Chicos, me acabo de levantar. Estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible”, indicó en alusión a la denuncia que hizo su madre ante autoridades policiales por averiguación de paradero. “Gracias por ocuparse de mí, estoy bien”, agregó, en el video que registra su disfonía y en el que no se entiende el mensaje completo.
Qué dice la denuncia que hizo la madre de Lourdes de Bandana
La madre de la cantante Lourdes Fernández, del grupo Bandana, denunció en la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad que perdió contacto con su hija el 4 de octubre.
La presentación había sido realizada en la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal. A raíz de eso, la policía fue al domicilio de la cantante. Los agentes fueron recibidos por un hombre que les indicó a las autoridades que ya no era pareja de Lourdes y que ella no vivía más en ese lugar. En consecuencia, se inició una averiguación de paradero.
Cuando la madre fue a la comisaría, sostuvo que su hija había pasado por situaciones de violencia de género con su expareja.
A pesar de que la denuncia dice que desde el 4 de octubre no había contacto con ella, Fernández estuvo activa todo este tiempo en Instagram. Anoche subió una historia con pasajes que no terminan de entenderse. “Grax LeanGG Dt con mucho amo [sic]”, se ve escrito sobre una foto de dos personas que caminan tomadas de la mano y forman un corazón.
El posteo agrega: “Reparar el vínculo. Es importante sol (sic) tenemos una sola vida y un solo amor”. En tanto, hace un día, Lourdes publicó una foto en la que se la ve con un hombre al que llama “LeanGG”, igual que en su última historia, para dedicarle feliz cumpleaños.
En mayo, Lourdes había causado preocupación entre sus fanáticos luego de que publicara en sus redes una foto con su exnovio, Leandro García Gómez, a quien había denunciado por violencia de género.
“He tomado decisiones de las cuales me arrepiento y las tomé como experiencias de aprendizaje. Soy humana, no perfecta. Como cualquier otra persona”, dicen las primeras líneas de la publicación.
“Nosotros tenemos que ser el cambio que quiere ver el mundo. Reconozco que cometí un error y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida”, expresó Lourdes en su posteo. “Espero que algún día puedas perdonarme. LeanGG”, suplicó ella junto a un emoji de un corazón naranja.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario