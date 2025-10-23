Apareció Lourdes Fernández: "Estoy perfecta, gracias"

A pesar de que la denuncia dice que desde el 4 de octubre no había contacto con ella, Fernández estuvo activa todo este tiempo en Instagram. Anoche subió una historia con pasajes que no terminan de entenderse. “Grax LeanGG Dt con mucho amo [sic]”, se ve escrito sobre una foto de dos personas que caminan tomadas de la mano y forman un corazón.

El posteo agrega: “Reparar el vínculo. Es importante sol (sic) tenemos una sola vida y un solo amor”. En tanto, hace un día, Lourdes publicó una foto en la que se la ve con un hombre al que llama “LeanGG”, igual que en su última historia, para dedicarle feliz cumpleaños.

En mayo, Lourdes había causado preocupación entre sus fanáticos luego de que publicara en sus redes una foto con su exnovio, Leandro García Gómez, a quien había denunciado por violencia de género.

“He tomado decisiones de las cuales me arrepiento y las tomé como experiencias de aprendizaje. Soy humana, no perfecta. Como cualquier otra persona”, dicen las primeras líneas de la publicación.

“Nosotros tenemos que ser el cambio que quiere ver el mundo. Reconozco que cometí un error y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida”, expresó Lourdes en su posteo. “Espero que algún día puedas perdonarme. LeanGG”, suplicó ella junto a un emoji de un corazón naranja.