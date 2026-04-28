Apple TV confirmó el regreso de "Ted Lasso" con el teaser de la temporada 4
Luego de haberla dado por terminada, la plataforma confirmó que hay historia para rato y, una vez más, con Jason Sudeikis al frente. Los detalles.
Los fanáticos de la amabilidad y el optimismo ya pueden ir preparando el festejo, porque uno de los personajes que más huella dejó en la televisión de los últimos años está de regreso. Después de una espera que se estiró por más de tres años, Apple TV hizo oficial lo que todos querían escuchar: la cuarta temporada de "Ted Lasso" aterrizará en la pantalla el próximo 5 de agosto. La noticia no llegó sola, sino que vino de la mano de un avance visual que ya está dando que hablar, ambientado con una potente colaboración musical entre Mumford & Sons y Hozier.
Esta nueva etapa promete patear el tablero y refrescar la narrativa que conquistó a medio mundo. En esta oportunidad, la historia se traslada al universo del fútbol femenino. El protagonista arma las valijas otra vez y vuelve a Londres con un objetivo claro, pero totalmente distinto: ponerse al frente de las jugadoras del AFC Richmond. Es un cambio de rumbo que busca conservar el alma de la ficción, pero sumergiendo a los personajes en una dinámica de competencia diferente a todo lo visto anteriormente.
La plataforma no anduvo con vueltas al describir lo que se viene para el entrenador más querido. Según la información oficial, el protagonista estará "asumiendo su mayor desafío hasta ahora: entrenar a un equipo de fútbol femenino de segunda división". Esta idea central pretende indagar en cómo las figuras principales se adaptan y evolucionan en un ambiente que, hasta hace poco, les resultaba completamente ajeno.
En cuanto al reparto, el tráiler trajo alivio al confirmar que el núcleo duro de la serie sigue firme. Actores de la talla de Hannah Waddingham, Juno Temple y Brett Goldstein volverán a dar vida a sus icónicos papeles. Pero las sorpresas no terminan ahí, ya que el adelanto permitió espiar el regreso de personajes que dejaron huella, como Michelle (la exesposa de Ted) y Matthijs, aquel neerlandés que tuvo un vínculo especial con Rebecca en el ciclo pasado.
Para darle aire fresco a los pasillos del club, se incorporan al elenco Tanya Reynolds y Faye Marsay, quienes se suman a las filas del equipo para aportar nuevas historias. Detrás de cámara, la producción ejecutiva se mantiene en manos del equipo creativo original, lo que le asegura a los seguidores que ese tono agridulce y esperanzador que les valió tantos premios Emmy seguirá intacto.
La temporada contará con diez episodios que pondrán el foco en la capacidad de crecimiento ante lo inesperado. De hecho, la sinopsis ya nos da una pista de la mentalidad que adoptará el grupo en esta vuelta, adelantando que, mientras la competencia sube de nivel, “Ted y el equipo aprenden a saltar antes de mirar, asumiendo riesgos que nunca pensaron que tomarían”. Con la fecha ya marcada en el calendario, solo queda esperar a que ruede la pelota en esta nueva aventura londinense.
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