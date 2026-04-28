Apple TV confirmó el regreso de "Ted Lasso" con el teaser de la temporada 4

Para darle aire fresco a los pasillos del club, se incorporan al elenco Tanya Reynolds y Faye Marsay, quienes se suman a las filas del equipo para aportar nuevas historias. Detrás de cámara, la producción ejecutiva se mantiene en manos del equipo creativo original, lo que le asegura a los seguidores que ese tono agridulce y esperanzador que les valió tantos premios Emmy seguirá intacto.

La temporada contará con diez episodios que pondrán el foco en la capacidad de crecimiento ante lo inesperado. De hecho, la sinopsis ya nos da una pista de la mentalidad que adoptará el grupo en esta vuelta, adelantando que, mientras la competencia sube de nivel, “Ted y el equipo aprenden a saltar antes de mirar, asumiendo riesgos que nunca pensaron que tomarían”. Con la fecha ya marcada en el calendario, solo queda esperar a que ruede la pelota en esta nueva aventura londinense.