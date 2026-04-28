La reacción de Lauta al hablar de la depresión de Flor Vigna que llamó la atención
Flor Vigna se sinceró sobre su salud mental y Lauta respondió al tema durante su paso por Puro Show.
Luego de que Flor Vigna se sincerara públicamente sobre el difícil momento de salud mental que atravesó, su expareja Lauta fue consultado en Puro Show y habló con tranquilidad sobre esa etapa que vivió la cantante.
El músico se mostró respetuoso al referirse a ella y dejó en claro que, pese a la separación, mantienen una buena relación. “Nos queremos mucho”, expresó cuando le preguntaron por Flor. Al ser consultado puntualmente sobre la depresión de la artista, eligió responder con una mirada más amplia: “Un duelo nos duele a todos. A vos calculo que también, si tenés un duelo, te va a doler”.
Ante la consulta sobre si ese proceso emocional tenía relación con la ruptura sentimental entre ambos, evitó profundizar y fue directo: “No sé, hermano, no te puedo contestar qué es lo que siente ella. Preguntáselo a ella”.
También recordó cómo fue el final de la relación y aseguró que todo se dio en buenos términos. “Cuando nos separamos, como cualquier persona, hablamos. Nos llevamos muy bien y siempre fue así. Charlamos todo lo que teníamos que charlar y cada uno siguió con su vida”, señaló.
Antes de cerrar el tema, Lauta le dedicó unas palabras afectuosas a su ex: “Le deseo lo mejor, ella es una capa”. Además, negó de forma contundente que hayan existido terceros en discordia durante la separación: “No, hermanito”.
La fuerte confesión de Flor Vigna sobre su depresión
Flor Vigna vivió un momento muy emotivo este domingo tras imponerse en el Supernova Génesis 2026, donde se enfrentó a la streamer Alana Flores en una noche que combinó boxeo, espectáculo y música.
El evento se realizó en la Arena Ciudad de México y, luego de quedarse con la victoria, la artista abrió su corazón frente al público y contó el difícil proceso personal que atravesó en los últimos meses.
Muy conmovida, confesó: “Quiero decirles que yo estaba en una depresión muy grande y si bien siempre voy a estar agradecida con mi país, por cumplir varios sueños, ustedes en México me abrazaron en un momento en el que yo no tenía ganas de vivir”.
Entre lágrimas, profundizó aún más sobre ese duro presente: “Estaba tomando antidepresivos y no funcionaban pero ahí vino la pelea de boxeo y el deporte es mejor que los antidepresivos”.
La ex de Luciano Castro explicó que encontró en el entrenamiento una herramienta fundamental para salir adelante y dejó en claro que la verdadera pelea estuvo en su interior.
Horas más tarde, desde sus redes sociales, también compartió una reflexión personal sobre ese proceso y su manera de enfrentar la adversidad: “No la tengo clara , pero son algunas de las cosas que me digo siempre a mí misma para seguir luchando por lo que amo. Se lo difícil que es creer en uno cuando todo se viene abajo, pero también se lo mágica que es la vida cuando no te rendís. Gracias mi gente por elegirme en cada meta que pongo el corazón”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario