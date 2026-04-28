La reacción de Lauta al hablar de la depresión de Flor Vigna que llamó la atención

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La fuerte confesión de Flor Vigna sobre su depresión

Flor Vigna vivió un momento muy emotivo este domingo tras imponerse en el Supernova Génesis 2026, donde se enfrentó a la streamer Alana Flores en una noche que combinó boxeo, espectáculo y música.

El evento se realizó en la Arena Ciudad de México y, luego de quedarse con la victoria, la artista abrió su corazón frente al público y contó el difícil proceso personal que atravesó en los últimos meses.

Muy conmovida, confesó: “Quiero decirles que yo estaba en una depresión muy grande y si bien siempre voy a estar agradecida con mi país, por cumplir varios sueños, ustedes en México me abrazaron en un momento en el que yo no tenía ganas de vivir”.

Entre lágrimas, profundizó aún más sobre ese duro presente: “Estaba tomando antidepresivos y no funcionaban pero ahí vino la pelea de boxeo y el deporte es mejor que los antidepresivos”.

La ex de Luciano Castro explicó que encontró en el entrenamiento una herramienta fundamental para salir adelante y dejó en claro que la verdadera pelea estuvo en su interior.

Horas más tarde, desde sus redes sociales, también compartió una reflexión personal sobre ese proceso y su manera de enfrentar la adversidad: “No la tengo clara , pero son algunas de las cosas que me digo siempre a mí misma para seguir luchando por lo que amo. Se lo difícil que es creer en uno cuando todo se viene abajo, pero también se lo mágica que es la vida cuando no te rendís. Gracias mi gente por elegirme en cada meta que pongo el corazón”.