3 datos sobre "Off campus", la nueva serie de Prime Video

La primera temporada de la serie toma como punto de partida el libro que inició todo: "The Deal" (El Pacto). Es la historia que estableció las reglas del juego para Elle Kennedy. La trama nos presenta un acuerdo inusual entre una estudiante de música que necesita ayuda para enamorar a su crush y el capitán del equipo de hockey que necesita desesperadamente subir su promedio para seguir jugando. Es una historia de beneficios mutuos que, por supuesto, termina derivando en sentimientos que ninguno de los dos pudo prever.

2. Los protagonistas de la serie de Prime Video

El casting fue uno de los procesos más seguidos por el fandom en redes sociales. Finalmente, los encargados de dar vida a la pareja más querida del género son Belmont Camelli, quien interpreta al carismático y seguro de sí mismo Garrett Graham, y Ella Bright, quien asume el papel de la talentosa y decidida Hannah Wells. La elección de ambos actores ha sido elogiada por capturar esa esencia de "fuego y hielo" que define su dinámica en los libros.

3. Sinopsis y formato: ¿De qué trata y cuántos episodios tiene?

La serie sigue a Hannah Wells, una joven que, tras un pasado difícil, finalmente se siente atraída por alguien, pero no sabe cómo llamar su atención. Para lograrlo, acepta tutorar a Garrett Graham, el chico malo y estrella del equipo de hockey de la universidad, a cambio de que él finja una cita con ella para darle celos a su verdadero interés. Sin embargo, entre sesiones de estudio y bromas, Hannah descubre que detrás de la fachada de atleta popular de Garrett se esconde un hombre complejo.

La primera temporada consta de 8 episodios, diseñados con una estructura ágil para ser devorados en un fin de semana. Prime Video apostó por un formato que permite profundizar en los personajes secundarios, preparando el terreno para lo que podrían ser futuras temporadas basadas en el resto de la saga.