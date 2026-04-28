3 datos sobre "Off campus", la nueva serie de Prime Video
El próximo 14 de mayo se estrena la nueva serie "new adult" de Prime Video y te contamos 3 datos que tenes que conocer antes de su estreno.
La literatura New Adult dejó de ser un nicho para convertirse en el motor principal de la industria editorial y del streaming contemporáneo. Este género, que explora la transición hacia la adultez, la intensidad de los primeros amores y la búsqueda de identidad, tiene una reina indiscutida: Elle Kennedy. Con una habilidad única para mezclar el humor ácido, la tensión deportiva y una carga emocional profunda, Kennedy logró que sus historias trasciendan las páginas de los libros para instalarse en el imaginario colectivo de una generación que busca verse reflejada en sus pasiones y debilidades.
Dentro de este universo, no hay saga más icónica que Off-Campus. Lo que comenzó como una serie de novelas ambientadas en la ficticia Universidad de Briar se transformó en un fenómeno cultural. La noticia de su adaptación por parte de Prime Video fue recibida como la validación definitiva de una marca que ya dominaba los ránkings de ventas globales. Ahora, el 13 de mayo, los pasillos de la universidad y el hielo de la pista de hockey cobran vida en una producción que promete ser tan adictiva como el material original.
La serie llega con la misión de capturar la química explosiva de sus protagonistas y el espíritu de camaradería que define a la saga. Bajo una estética cuidada y un ritmo que promete no dar respiro, Off-Campus se prepara para ser la obsesión del año. Antes de que el reloj empiece a correr hacia el 13 de mayo, aquí te dejamos los detalles fundamentales.
3 datos sobre Off-Campus, la nueva serie de Prime Video
1. En qué libro se basa la serie
La primera temporada de la serie toma como punto de partida el libro que inició todo: "The Deal" (El Pacto). Es la historia que estableció las reglas del juego para Elle Kennedy. La trama nos presenta un acuerdo inusual entre una estudiante de música que necesita ayuda para enamorar a su crush y el capitán del equipo de hockey que necesita desesperadamente subir su promedio para seguir jugando. Es una historia de beneficios mutuos que, por supuesto, termina derivando en sentimientos que ninguno de los dos pudo prever.
2. Los protagonistas de la serie de Prime Video
El casting fue uno de los procesos más seguidos por el fandom en redes sociales. Finalmente, los encargados de dar vida a la pareja más querida del género son Belmont Camelli, quien interpreta al carismático y seguro de sí mismo Garrett Graham, y Ella Bright, quien asume el papel de la talentosa y decidida Hannah Wells. La elección de ambos actores ha sido elogiada por capturar esa esencia de "fuego y hielo" que define su dinámica en los libros.
3. Sinopsis y formato: ¿De qué trata y cuántos episodios tiene?
La serie sigue a Hannah Wells, una joven que, tras un pasado difícil, finalmente se siente atraída por alguien, pero no sabe cómo llamar su atención. Para lograrlo, acepta tutorar a Garrett Graham, el chico malo y estrella del equipo de hockey de la universidad, a cambio de que él finja una cita con ella para darle celos a su verdadero interés. Sin embargo, entre sesiones de estudio y bromas, Hannah descubre que detrás de la fachada de atleta popular de Garrett se esconde un hombre complejo.
La primera temporada consta de 8 episodios, diseñados con una estructura ágil para ser devorados en un fin de semana. Prime Video apostó por un formato que permite profundizar en los personajes secundarios, preparando el terreno para lo que podrían ser futuras temporadas basadas en el resto de la saga.
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