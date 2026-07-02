Araceli González rompió el silencio tras su reconciliación con Adrián Suar: qué dijo

Asimismo, la exmodelo subrayó que la determinación de reconstruir el lazo afectivo con su expareja fue tomada pensando fundamentalmente en el bienestar emocional de su hijo menor. “Gracias, mamá, me diste una gran lección”, reveló la actriz sobre la conmovedora reacción que tuvo Toto al ver el acercamiento de sus padres.

Durante la entrevista, González también trajo a colación viejos episodios de altísima presión mediática, como aquella recordada e incómoda participación en el programa de Mirtha Legrand donde se la cuestionó con dureza por haberse mostrado vulnerable ante el público.

“Nunca me pasó de llorar en ningún lado, pero en lo personal estábamos viviendo un año bastante difícil con un montón de cosas. Mirtha tiene esa posibilidad de tocar ese punto y bueno, la verdad me agarró desprevenida y yo me juzgué también en lo personal. No volvería a juzgarme, volvería a llorar mil y unas veces más, porque es un sentimiento, las emociones no se manejan”, recordó con total honestidad.

Aprovechando el espacio, la artista quiso dejar bien en claro sus sentimientos actuales y desmitificar los motivos de aquel llanto televisivo del pasado, desvinculándolo por completo del gerente de programación de El Trece. “No me arrepiento en lo más mínimo, pero no lloré por Adrián. Por Adrián lloré toda mi vida, pero no ahora. Ya está, hace muchos años que yo me separé. Yo estoy enamorada mucho de mi hombre, ese hermoso lo que tengo en mi casa, que fue muy protector de todos nosotros y que tampoco compite con nadie”, enfatizó con notable seguridad. En esa misma línea, defendió el rol que ocupa Fabián Mazzei dentro de su círculo íntimo.

“Fabi solo vino a entregar lo que es, una persona hermosa y yo lo respeto mucho. Todas las decisiones que yo voy tomando las plasmo en mi mesa donde está Fabi, donde está mi hija, donde está Toto y el primero en apoyar a las decisiones que yo tomo es él. Así que no me gusta tampoco que digan... que me lo traten de tonto, porque no es nada tonto Fabi”, manifestó con firmeza.

Sin embargo, el clima de la nota se tensó cuando los cronistas le consultaron de forma directa sobre las insistentes versiones que señalan una supuesta crisis de pareja con Mazzei. Frente a esto, Araceli se mostró tajante y no ocultó su profunda molestia: “No, no, no voy a entrar en eso. Que hablen lo que quieran, no me importa. Ni voy a opinar sobre eso. Me parece tremendo en un momento de tanta alegría que tengan que tirar mierda, pero bueno, es parte del juego”. La actriz explicó que prefiere mantener su energía enfocada en sus seres queridos y no dispersarse con rumores malintencionados de origen externo.