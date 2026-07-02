La nueva serie de Hande Erçel que es furor en Disney+
La actriz turca que brilló con Kerem Bürsin en "Será que es amor" en HBO Max, protagoniza una nueva historia. Los detalles.
En los últimos años, las telenovelas turcas que llegaron a streaming cosecharon un gran nivel de éxito mundial. Aunque, sin dudas, una de las favoritas y que más rápido traspasó fronteras fue "Será que es amor", la cual se encuentra disponible en HBO Max con sus dos temporadas completas. Esta serie, protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel enloqueció a los fans debido a que, además del tierno romance que cuenta, también el amor de los actores traspasó la pantalla.
Si bien su relación fue corta, vivieron un intenso amor juntos que aún hoy sigue siendo uno de los favoritos del público. Sin embargo, con un nuevo año, los seguidores de Hande Erçel tienen una nueva obsesión. Se trata de la nueva ficción que protagoniza la actriz y es un furor en Disney+. Algo que, sin dudas, está sucediendo con todas las plataformas en general.
Cuál es la nueva serie de Hande Erçel
La historia que protagoniza quien fuera Eda Yildiz en "Será que es amor" se llama "Recuerdos del amor". Esta producción, disponible en Disney+, se presenta como una opción ideal para los amantes del drama y las historias intensas. Su trama parte de un clásico indiscutible dentro del género melodramático, presentándonos un relato protagonizado por Gunes y Deniz, personajes interpretados por las reconocidas estrellas Hande Erçel y Bar Arduç.
La trama de esta ficción está profundamente marcada por un reencuentro inesperado, las heridas del pasado y la búsqueda de segundas oportunidades, construyendo un escenario donde el amor no llega de forma limpia ni fácil, sino que se encuentra constantemente atravesado por secretos guardados, decisiones mal tomadas y consecuencias que todavía pesan con fuerza sobre sus protagonistas.
Como suele ser habitual en este tipo de producciones internacionales, la propuesta no se limita únicamente al romance tradicional, sino que inyecta muchísimos giros de guion y esa intensidad tan característica que hace que cada episodio termine dejándote con ganas de ver el siguiente de forma inmediata. Sin embargo, lo más interesante de la serie, además de un final que choca por no parecerse a ninguno de los que hemos visto en estos últimos años, es que la química y la relación entre los actores principales sigue funcionando como el primer día.
El argumento de la producción está muy bien planteado desde el primer momento, avanzando con paso firme y sin excesos innecesarios en su narración. Al ser una serie tan corta, de tan solo 8 episodios en total, se convierte en una opción perfecta incluso para quienes no suelen consumir telenovelas largas por cuestiones de agenda. Muchas veces el alejamiento de este tipo de contenidos no se debe a una falta de interés, sino a la escasez de tiempo libre, y aquí está justo la solución ideal para el espectador moderno: una historia completamente cerrada, intensa y fácil de ver en un fin de semana.
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