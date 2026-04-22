Arde Gran Hermano: a qué hora ver hoy miércoles la gala de nominación
Con el liderazgo de Manuel Ibero, que fulminó a Tamara Paganini y otorgó inmunidad a Emanuel Di Gioia y Nazareno Pompei, hoy vuelve a arder el confesionario.
Gran Hermano Generación Dorada no es más que una versión recargada del reality de Telefe, que reúne a diferentes personalidades explosivas, permitiendo que el conflicto se mantenga de forma constante. Por ello, el material en cada gala cada vez es más fuerte y numeroso: todos quieren ganar y se sacan los ojos por ello.
Con una nueva gala de nominación por delante, hoy miércoles los participantes ingresarán al confesionario para continuar con sus estrategias. Vale aclarar que Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia y Nazareno Pompei no podrán hacer uso del derecho a votar a sus compañeros, dado que el líder Manuel Ibero fulminó a la primera de ellos y le otorgó inmunidad a los siguientes dos, lo que -en esta oportunidad- les quitó la posibilidad de nominar.
Con Solange Abraham nuevamente en juego y ya en placa, la Generación Dorada se prepara para una noche de sorpresas y emociones fuertes.
Cabe señalar que Martín Rodríguez -ya eliminado del certamen- le dio el beneficio del "3, 2, 1" a Yanina Zilli, de manera que la exvedette podrá votar a tres personas (tres votos al primero, dos al segundo y uno al tercero).
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva gala de nominación de Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario