Sorpresiva doble eliminación en Gran Hermano: quiénes dejaron la casa

Quiénes son las eliminadas de Gran Hermano Generación Dorada

La partida de Lolo y Grecia deja un vacío estratégico importante. Mientras algunos "hermanitos" celebran la continuidad de los perfiles más fuertes y disruptivos, otros lamentan la pérdida de dos pilares de convivencia que mantenían el equilibrio dentro de la casa.

De acuerdo con las estadísticas que mostró Del Moro, Lolo Poggio fue la más votada por el público para abandonar el reality, seguido por Grecia Colmenares. Se salvó Zunino, el tercero más votado.

Con esta doble salida, el juego entra en una etapa de definiciones donde la "pasividad" parece ya no ser una opción segura para quienes aspiran a llegar a la gran final.