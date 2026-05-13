Sorpresiva doble eliminación en Gran Hermano: quiénes dejaron la casa
El reality de Telefe que conduce Santiago del Moro tuvo este miércoles una noche de tensiones, con dos salidas por la "placa planta".
La casa de Gran Hermano vivió una de sus jornadas más tensas este miércoles con la salida definitiva de dos de sus participantes. En una noche marcada por la estrategia y la sorpresa, dos populares jugadoras abandonaron la competencia en una doble eliminación que sacudió la estructura de convivencia y el mapa de alianzas del reality.
La salida de ambos jugadores es el resultado directo de la novedosa "placa planta", un tipo de eliminación por voto positivo que debutó en la presente edición del reality que conduce Santiago del Moro.
Este tipo de nominación ocurre cuando los participantes con perfiles más bajos o menos conflictivos terminan compartiendo la placa de nominados, obligando al público a elegir a quién desplazar entre perfiles similares.
De esta manera, en esta oportunidad, la audiencia se inclinó por renovar la casa eliminando a dos de los integrantes que, según el termómetro de las redes sociales, habían adoptado una postura de juego más pasiva en las últimas semanas.
Quiénes son las eliminadas de Gran Hermano Generación Dorada
La partida de Lolo y Grecia deja un vacío estratégico importante. Mientras algunos "hermanitos" celebran la continuidad de los perfiles más fuertes y disruptivos, otros lamentan la pérdida de dos pilares de convivencia que mantenían el equilibrio dentro de la casa.
De acuerdo con las estadísticas que mostró Del Moro, Lolo Poggio fue la más votada por el público para abandonar el reality, seguido por Grecia Colmenares. Se salvó Zunino, el tercero más votado.
Con esta doble salida, el juego entra en una etapa de definiciones donde la "pasividad" parece ya no ser una opción segura para quienes aspiran a llegar a la gran final.
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