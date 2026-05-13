A qué hora ver hoy miércoles la doble eliminación en Gran Hermano: quiénes están en la cuerda floja
La "placa planta" que se define esta noche no es más que la antesala del repechaje que se abrirá este próximo domingo. Todos los detalles.
La calma en Gran Hermano Generación Dorada tras la eliminación de Daniela de Lucía duró apenas un suspiro. La "Placa Planta" —el castigo de la producción para los jugadores menos activos— ya tiene a la casa en alerta, pero un anuncio de Santiago del Moro terminó de patear el tablero: esta noche comienza una purga masiva.
Miércoles de doble salida y nominación
La gala de este miércoles será frenética. El Big confirmó que dos participantes abandonarán la casa en una misma noche. Sin embargo, no habrá tiempo para despedidas largas; los sobrevivientes deberán entrar inmediatamente al confesionario para una nueva ronda de nominaciones.
Debido a la entrega de los Premios Martín Fierro, la agenda del reality sufrió modificaciones clave para acelerar el juego antes del repechaje del 20 de mayo: el domingo habrá nuevamente gala de eliminación, con un tercer expulsado por el voto telefónico.
Con tres jugadores afuera en apenas cinco días, la producción busca renovar el aire de la casa y dejar el terreno listo para el reingreso de los exhermanitos. La tensión es total: ¿quiénes lograrán esquivar esta triple eliminación?
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva gala de eliminación de Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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