Artistas circenses argentinos realizaron unas increíbles imágenes: ¿cómo las lograron?

¿Cómo pasaste de los escenarios a la fotografía?

El proyecto surge a partir de la pandemia, cuando decidí abordar la fotografía como una herramienta para poder continuar con el quehacer creativo en el contexto del cierre de los espacios y de la dificultad para difundir las artes escénicas. En el 2019 vi la muestra “El Maestro de Papel” en el Museo del Prado sobre las cartillas para aprender a dibujar que se usaban en los siglos XVII al XIX, me inspiró esta idea y decidí entonces investigar la fotografía a partir de obras ya existentes para poder aprender las herramientas técnicas de este lenguaje que era nuevo para mí.

Salto al Vacio sin techo definitivo B&N.jpg "Salto al vacío" (2022) Intérprete: Florencia Montaldo. Asistente: Violeta Campos Eliçabe. Cámara: Luciana Barlaro. Técnica: Darío Diaco. Predio de la UNSAM. Apoyo de Prodanza.

Yves Klein Saut dans le Vide, Paris 1960.jpg “Le sautdans le vide” (1960) Yves Klein

¿Cuáles son las obras que te inspiraron y cómo se organizaron los proyectos?

Realicé tres proyectos. El primero (2020) fue basándome en las fotografías 'PlankPiece I-II' (1973) de Charles Ray. El segundo (2022) fue inspirado en “Le sautdans le vide” (1960) de Yves Klein. El tercero (2022) es una composición sobre el cuadro “Vuelo de Brujas” (1798) de Francisco de Goya.

Las dos primeras obras sobre las que trabajé fueron obras que conocía desde hacía más de diez años y siempre me habían interpelado por la fuerza del cuerpo en la imagen, y el cuadro de Goya pude apreciarlo en vivo en el Prado (2019) y me impresionó la teatralidad de la imagen y los cuerpos suspendidos que me remitían al imaginario del circo.

El primer y el último proyecto contaron con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y el segundo proyecto contó con el apoyo de Prodanza.

VUELO DE BRUJAS final.jpg "Vuelo de brujas" (2022) Intérpretes: Rafael Rocha, Alejandro Alarcón, Violeta Campos Eliçabe, Santiago Howard. Cámara: Luciana Barlaro. Rigging: Darío Diaco. Apoyo Fondo Metropolitano de las Artes.

Francisco_de_Goya_-_Vuelo_de_brujas_(1798).jpg Cuadro “Vuelo de Brujas” (1798) de Francisco de Goya

05.jpg Detrás de escena "Vuelo de brujas"

¿Quién es la acróbata que da el salto desde el techo de la UNSAM y cuántas personas participaron para producir cada imagen?

Esa foto se llama "Salto al vacío" y la realicé junto a con Florencia Montaldo (acróbata), Violeta Campos (asistente), Darío Diaco (técnica) y Luciana Barlaro (cámara). Yo concebí el proyecto y lo dirigí. Lo realizamos en el predio de la Universidad de San Martín con colaboración del director de la carrera de circo de la universidad, Gerardo Hochman y contó con el apoyo de Prodanza.

El trabajo a partir de la obra de Goya fue interpretado por mí junto a Rafael Rocha, Alejandro Alarcón y Violeta Campos Eliçabe. En la cámara estuvo nuevamente Luciana Barlaro y en la técnica Darío Diaco. Aquí contamos con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes que también colaboró en la realización de las imágenes inspiradas en la obra de Charles Ray que interpretamos Violeta y yo y fue fotografiado por Mabel Ojea.

DSC03475.JPG Detrás de escena predio UNSAM

¿Cómo fue el proceso creativo hasta dar con los objetivos? ¿Qué diferencias hay entre subirse a un escenario para mostrar tu arte y hacerlo a través de una foto?

En el proceso de creación de las fotografías entendimos que nuestra intención no era la de hacer una copia exacta de las obras, sino que lo que nos interesaba era re-interpretarlas. Esto nos llevó a investigar el contexto en el cual esas obras habían sido concebidas, para luego preguntarnos porqué nos siguen interpelando en pleno siglo XXI.

También hubo algo interesante, una especie de desafío para nosotros como artistas de circo, al tener que trabajar con el cuerpo para fijar un movimiento inspirado en un gesto de otro artista. Esto requirió un tiempo de búsqueda corporal e intelectual muy distinto al de la creación de una obra escénica. Implicó entender qué aportaban de singular nuestros cuerpos circenses para llegar a ese gesto que quedó plasmado en las fotografías.

La fotografía propone una temporalidad muy distinta a la escénica: una obra escénica comienza cuando acontece la representación y concluye con ésta; es efímera. En cambio la fotografía fija la escena en un momento único y permite que este perdure en el tiempo.

10+.jpg Foto "Tabla de madera". Intérpretes: Violeta Campos Eliçabe y Santiago Howard. Cámara: Mabel Ojea. Apoyo Fondo Metropolitano de las Artes.

01+.jpg Foto "Tabla de madera". Intérprete: Santiago Howard. Cámara: Mabel Ojea. Apoyo Fondo Metropolitano de las Artes.

05+.jpg Foto "Tabla de madera". Intérprete: Violeta Campos Eliçabe. Cámara: Mabel Ojea. Apoyo Fondo Metropolitano de las Artes.

ray_plank_piece_1.jpg Fotografías 'PlankPiece I-II' (1973) de Charles Ray