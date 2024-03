A los 76 años, le colocaron un marcapasos a Arnold Schwarzenegger

Luego de esto y sin ningún tapujo, el protagonista de "Fubar" remarcó la importancia de hacerse estudios médicos anuales: “Contar esto va en contra de la educación que recibí en Austria, donde nadie, nunca, hablaba de temas médicos. He recibido muchos mensajes de personas que nacieron con una válvula aórtica bicúspide, como yo, diciéndome que hablar sobre mis cirugías de reemplazo de válvula les ha ayudado y dado esperanza para hacer frente a las suyas”.

marcapasos a Arnold Schwarzenegger

Hay que destacar que Schwarzenegger posee un problema cardíaco congénito que se llama válvula aórtica bicúspide lo que implica que la válvula aórtica del corazón tiene solo dos valvas en lugar de tres. Es esta enfermedad la que, en distintos momentos de su vida, le generó problemas cardíacos al intérprete.

Es por eso que el ex gobernador de California cerró: “Me dijeron que algunas cicatrices de mi cirugía anterior habían hecho que los latidos de mi corazón fueran irregulares. Ha sido así desde hace algunos años, así que me he mantenido en contacto con mi equipo médico y voy al menos una vez al año para hacerme un chequeo completo y ver cómo está mi corazón... Así es la vida con un problema genético del corazón, pero no me oirán quejarme”.