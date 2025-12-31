El incómodo momento que vivieron Mauro Icardi y la China Suárez en Ezeiza

Para avanzar con este proyecto, la China Suárez tuvo que consensuar previamente con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré —padres de sus hijos— las condiciones vinculadas a la convivencia y los traslados. Ya instalados en Estambul, la pareja optó por alquilar una vivienda de alto nivel, con comodidades suficientes para todos, con la intención de sostener una dinámica familiar estable mientras Mauro Icardi define los próximos pasos de su carrera deportiva.