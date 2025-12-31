El incómodo momento que vivieron Mauro Icardi y la China Suárez en Ezeiza
La pareja regresaba a Estambul para pasar Año Nuevo cuando un comentario a favor de Wanda Nara los sorprendió en pleno aeropuerto y quedó registrado en video.
Luego de pasar varios días en la Argentina y compartir tiempo con Francesa e Isabella, Mauro Icardi y la China Suárez emprendieron el regreso a Turquía el lunes 29, con la idea de recibir el Año Nuevo rodeados de nieve y en pareja. Fieles a su postura de mantener distancia con la prensa, evitaron hacer declaraciones, aunque no lograron esquivar una situación incómoda mientras se dirigían al sector de embarque.
El episodio ocurrió cuando ambos subían por una escalera mecánica y una persona, desde un costado, les gritó: “Aguante Wanda, China”. Si bien intentaron continuar su camino sin reaccionar, las expresiones de sus rostros dejaron en evidencia que el comentario no pasó inadvertido ni les resultó simpático.
El video fue difundido por la periodista Naiara Vecchio y no tardó en circular con fuerza en X, ex Twitter, donde desató una catarata de reacciones. Lejos de solidarizarse con la pareja, muchos usuarios celebraron el episodio y sumaron mensajes críticos como: “Se quedaron cortos”, “Les hubiera gritado más cosas”, “Se hacen los cool y son crotos” y “Son dos sinvergüenzas”.
El hecho se dio luego de que ambos compartieran varios días en la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo a la información que circuló, este traslado no sería algo pasajero, sino el comienzo de una etapa fuera del país: la idea es radicarse en Turquía, al menos, hasta mediados de 2026.
Para avanzar con este proyecto, la China Suárez tuvo que consensuar previamente con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré —padres de sus hijos— las condiciones vinculadas a la convivencia y los traslados. Ya instalados en Estambul, la pareja optó por alquilar una vivienda de alto nivel, con comodidades suficientes para todos, con la intención de sostener una dinámica familiar estable mientras Mauro Icardi define los próximos pasos de su carrera deportiva.
