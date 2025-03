Aseguran que Ángela Leiva y Marcelo Weigand se separaron

Sin embargo, en las últimas semanas, ambos comenzaron a dar señales de que no todo estaba bien y los rumores de una posible separación comenzaron a circular.

En este contexto, Ángel de Brito se comunicó con la cantante para saber si esto era cierto y efectivamente la misma le confirmó la noticia a través de un intercambio por WhatsApp.

"La distancia por la profesión de ambos fue un motivo. Estaba todo bien, pero en los últimos días, para mí, pasó algo y se pudrió todo. Él sacó todas las fotos de sus redes sociales", adelantó el conductor en Bondi Live.

Luego, informó: "Le escribí y me dijo: 'estoy separada y la estoy pasando mal'. Me dijo que no quiso responderle a nadie por ahora, que no puede hablar del tema aún porque está muy triste".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/eeemiliano/status/1901669802441138312?t=0y1R0SQIdXlCQrKgVj5m3w&s=19&partner=&hide_thread=false El fin del amor

Confirma Ángel de Brito que Ángela Leiva y el Chelo Weigandt están separados. pic.twitter.com/YyNjRFZv65 — emi (@eeemiliano) March 17, 2025

Ángela Leiva quedó envuelta en un escándalo por presunta estafa: qué pasó

En las últimas horas, Ángela Leiva fue denunciada en Bolivia por estafa múltiple agravada. La acusación fue presentada por Laura Vaca, propietaria de una productora de eventos, quien aseguró que la artista y su equipo no cumplieron con el contrato pactado.

La noticia fue difundida por Juan Etchegoyen en su programa, donde también entrevistó a la denunciante. “La información que manejamos es que la cantante argentina fue denunciada ante la justicia boliviana por una situación que involucra a su equipo de trabajo. Ahora vamos a escuchar el testimonio de la empresaria que inició la demanda”, expresó el periodista.

En diálogo con el programa, Vaca brindó detalles de lo ocurrido. “Soy productora de espectáculos y nunca tuve un problema así. Contraté a Ángela Leiva y su equipo para un festival en Tarija, pero no cumplieron. Se retiraron sin dar explicaciones y el show nunca se hizo”, afirmó.

Según su relato, la prueba de sonido se realizó con normalidad y el pago fue efectuado en su totalidad antes de la presentación, un requisito impuesto por el equipo de la artista. Sin embargo, minutos antes del espectáculo, la lluvia obligó a postergar el inicio. “Coincidimos en que no se podía hacer el show en esas condiciones y les pedimos que esperaran en el camarín. Cuando el clima mejoró, bajé a buscarlos y ya se habían ido”, explicó.

La empresaria aseguró que intentó comunicarse con los representantes de Leiva para que regresaran, pero no obtuvo respuesta. “Rogué que volvieran, pero no quisieron. Pagamos un servicio que no cumplieron. No es que esperaron dos horas, 39 minutos después del horario previsto se fueron sin avisar”, sostuvo.

El conflicto se agravó cuando el público exigió respuestas. “Había 10 mil personas esperando y ahora nos están demandando porque compraron su entrada y nunca vieron el show. Propuse reprogramarlo para el día siguiente, incluso les conseguía otro vuelo, pero se negaron”, detalló.

Ante esta situación, Vaca presentó una denuncia por estafa múltiple agravada en la justicia boliviana. “Nos reclaman por estafa, pero los estafados fuimos nosotros”, concluyó.