Benjamín Vicuña manifestó su preocupación por sus hijos con la China Suárez: "Están todo el día encerrados"

Las declaraciones de Yanina se conocen después de que el propio Benjamín Vicuña hablara públicamente sobre otra cuestión relacionada con sus hijos: la exposición que reciben en medio de la atención mediática alrededor de la China Suárez y Mauro Icardi.

“LOS PIBES DE LA CHINA NO VAN AL COLEGIO DESDE MAYO”

Yanina Latorre reveló que Benjamín Vicuña está “muy preocupado” por la situación de sus hijos que están “todos los días encerrados” y sostuvo que “la prioridad de la China Suárez deberían ser” los niños.



#Yanina1079 con… https://t.co/wqtG8ip3FA pic.twitter.com/qXGIUvgROu — El Observador 107.9 (@Observador1079) September 30, 2026

La palabra de Benjamín Vicuña sobre el polémico video de la China Suárez con Amancio tras la inhabilitación a Icardi para conducir

Días atrás, China Suárez y Mauro Icardi protagonizaron una controversia a partir de un video que la actriz publicó en Instagram y que tuvo una fuerte repercusión en las redes sociales.

En las imágenes, ambos aparecen viajando en auto. Durante parte del recorrido, la actriz asoma gran parte de su cuerpo por la ventanilla mientras el vehículo continúa en movimiento. Luego vuelve a ingresar al automóvil y besa al futbolista, que se encontraba al volante.

Tras la viralización de las imágenes, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires intervino y suspendió la licencia de conducir de Icardi. El futbolista reaccionó a la medida a través de sus redes sociales y, horas después, la China también hizo referencia al episodio.

La burla de la China Suárez tras su polémico video colgada de la ventanilla del auto de Mauro Icardi.

La actriz publicó un video en el que Amancio aparece manejando un jeep eléctrico infantil mientras ella lo acompaña. “¿Así está bien?”, escribió junto a un emoji de risa, haciendo alusión a la sanción que había recibido Icardi.

En ese contexto, LAM abordó a Benjamín Vicuña y le preguntó, entre otros temas, por la exposición pública de su hijo a partir de las publicaciones de la actriz. El actor prefirió no profundizar en la polémica y puso el foco en el bienestar de los chicos.

“Lo importante es que los chicos están bien. A veces me preocupa también tanta sobreatención sobre los chicos, ¿verdad? Que me preguntes tú, que me pregunten en la calle. Me parece que ellos están bien, que es lo más importante y es lo único que me preocupa”, expresó.