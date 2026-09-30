Benjamín Vicuña manifestó su preocupación por sus hijos con la China Suárez: "Están todo el día encerrados"
Yanina Latorre reveló la inquietud que tendría el actor por la escolaridad de sus hijos y se mostró crítica con el presente que atraviesan.
La situación escolar de Magnolia y Amancio, los hijos que Benjamín Vicuña tuvo con la China Suárez, habría generado inquietud en el actor. Así lo contó Yanina Latorre, quien aseguró que los chicos todavía no habrían retomado sus estudios desde que regresaron a la Argentina después de finalizar el ciclo escolar en Estambul.
Durante su programa radial en El Observador, la conductora se refirió al presente de los menores y sostuvo que Vicuña estaría preocupado por la rutina que mantienen mientras permanecen en el país.
“Vicuña está preocupadísimo porque mientras ellos esperan club, los chicos no van al colegio”, aseguró Yanina Latorre.
La periodista también cuestionó las decisiones de la China durante los últimos meses y consideró que debería priorizar la situación de sus hijos. “Para la China la prioridad deberían ser sus hijos. Me dijeron que Vicuña está muy preocupado porque los chicos están todo el día encerrados en la casa”.
Latorre fue más allá y dio su opinión acerca de los cambios que observa en la vida de la actriz desde que está en pareja con Mauro Icardi. “Me da lástima. Para mí, es Icardi quien hace todo eso porque la China no era así", manifestó.
Las declaraciones de Yanina se conocen después de que el propio Benjamín Vicuña hablara públicamente sobre otra cuestión relacionada con sus hijos: la exposición que reciben en medio de la atención mediática alrededor de la China Suárez y Mauro Icardi.
La palabra de Benjamín Vicuña sobre el polémico video de la China Suárez con Amancio tras la inhabilitación a Icardi para conducir
Días atrás, China Suárez y Mauro Icardi protagonizaron una controversia a partir de un video que la actriz publicó en Instagram y que tuvo una fuerte repercusión en las redes sociales.
En las imágenes, ambos aparecen viajando en auto. Durante parte del recorrido, la actriz asoma gran parte de su cuerpo por la ventanilla mientras el vehículo continúa en movimiento. Luego vuelve a ingresar al automóvil y besa al futbolista, que se encontraba al volante.
Tras la viralización de las imágenes, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires intervino y suspendió la licencia de conducir de Icardi. El futbolista reaccionó a la medida a través de sus redes sociales y, horas después, la China también hizo referencia al episodio.
La actriz publicó un video en el que Amancio aparece manejando un jeep eléctrico infantil mientras ella lo acompaña. “¿Así está bien?”, escribió junto a un emoji de risa, haciendo alusión a la sanción que había recibido Icardi.
En ese contexto, LAM abordó a Benjamín Vicuña y le preguntó, entre otros temas, por la exposición pública de su hijo a partir de las publicaciones de la actriz. El actor prefirió no profundizar en la polémica y puso el foco en el bienestar de los chicos.
“Lo importante es que los chicos están bien. A veces me preocupa también tanta sobreatención sobre los chicos, ¿verdad? Que me preguntes tú, que me pregunten en la calle. Me parece que ellos están bien, que es lo más importante y es lo único que me preocupa”, expresó.
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