La inesperada decisión de Bautista Vicuña que sorprendió a sus padres
Con la mirada puesta en su futuro, Bautista Vicuña tomó una importante decisión que generó sorpresa en Pampita y Benjamín Vicuña.
Bautista Vicuña comenzó a dar sus primeros pasos para construir un camino propio en el mundo artístico. El hijo mayor de Pampita y Benjamín Vicuña, que tiene 18 años, estudia actuación y ya dejó en claro cómo quiere encarar su futuro profesional: sin recurrir a la ayuda ni a los contactos de sus padres.
Fue Pampita quien dio detalles sobre esta nueva etapa del joven durante una conversación con LAM. La modelo contó que Bautista está entusiasmado con su formación como actor, aunque prefiere avanzar solo y decidir cuándo será el momento indicado para aprovechar las oportunidades que puedan aparecer.
"Quiere que lo dejemos tranquilo, que él va a saber cuándo aprovechar las oportunidades", explicó Pampita. Y agregó: "No quiere que lo ayudemos en nada y quiere hacer su propio camino. Nosotros lo apoyamos y no nos metemos para nada".
La decisión de Bautista Vicuña sobre su futuro artístico
Pese a haber crecido muy cerca del ambiente del espectáculo por las carreras de sus padres, Bautista busca desarrollar su propia identidad profesional y transitar esta etapa a su manera.
Lejos de incomodarse por su postura, Pampita aseguró que acompaña la decisión de su hijo y valoró que quiera conseguir sus objetivos por sus propios medios. "Me encanta que haga su propio camino, me parece re válido. Podríamos ayudarlo un montón, pero no quiere", expresó.
Durante la entrevista también le consultaron por la posibilidad de que Bautista utilice en el futuro un nombre artístico para despegarse de los apellidos de sus famosos padres. Ante esa alternativa, la modelo aseguró que tanto ella como Benjamín respetarán la elección que haga.
Mientras continúa estudiando actuación, Bautista Vicuña busca definir cómo dará sus próximos pasos en el ambiente artístico. Pampita y Benjamín, por su parte, eligieron respetar su pedido: acompañarlo en esta nueva etapa, pero sin intervenir en las decisiones sobre su carrera.
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