La inesperada decisión de Bautista Vicuña que sorprendió a sus padres

Durante la entrevista también le consultaron por la posibilidad de que Bautista utilice en el futuro un nombre artístico para despegarse de los apellidos de sus famosos padres. Ante esa alternativa, la modelo aseguró que tanto ella como Benjamín respetarán la elección que haga.

Mientras continúa estudiando actuación, Bautista Vicuña busca definir cómo dará sus próximos pasos en el ambiente artístico. Pampita y Benjamín, por su parte, eligieron respetar su pedido: acompañarlo en esta nueva etapa, pero sin intervenir en las decisiones sobre su carrera.