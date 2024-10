Aseguran que Evangelina Anderson y Martín Demichelis se separaron: los motivos

La panelista aseguró que tras el viaje a México, se enteró de una infidelidad que su marido le habría confesado, y eso habría sido el detonante para separarse. “A la gente que le estuvo preguntando a ella, allegados no periodistas, ella ya contesta ‘Estoy separada’”, remarcó Yanina Latorre.

Latorre contó que la pareja “se separó en México”. “Ya había existido el rumor de una tercera persona, lo había dado Tartu y creían que era una opereta contra River. Bueno, parece que Tartu tenía razón: no habían mentido y no era una opereta contra River”, contó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elejercitodelam/status/1844178655427297402?t=7Wqwho8kvzHd8SJvCpv-lw&s=19&partner=&hide_thread=false Se termino entre Evangelina Anderson y Demichelis #LAM pic.twitter.com/DyU6zNd91A — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) October 10, 2024

“A Evangelina le llegó un mensaje en Monterrey diciendo que él o estaba saliendo o había salido con una azafata de una aerolínea que la conoció en un viaje de River cuando iban a concentrar, y ahí empezó un vínculo no sé si de un día, dos días, tres, medio minuto, o una relación paralela”, siguió diciendo.

Y, continuó: “Tengo cuatro fuentes que me aceptan la azafata”. Además, Yanina contó que cuando Evangelina recibió el mensaje sobre la tercera en discordia, él aceptó la situación sin vueltas. “En el club Monterrey, él no quiere blanquear la separación, entonces está metiendo doble turno de entrenamiento para no decir que no está en la casa”.

Como era de esperarse, esta información tomó a todos por sorpresa, aunque hasta el momento Evangelina Anderson no salió a confirmar ni desmentir esta versión que comenzó a circular sobre su matrimonio con Martín Demichelis.