Érica Rivas volverá a ser María Elena Fuseneco en "Casados con hijos": los detalles de su vuelta

Érica Rivas, contra Guillermo Francella

Por otra parte, Érica Rivas se refirió al respaldo público que Guillermo Francella manifestó hacia Javier Milei a poco más de 100 días del inicio de su gestión y fue categórica.

Sus dichos generaron repercusión tras una entrevista en Radio Mitre, en el ciclo Se Arregla el Mundo, donde afirmó: "Lo único que te puedo decir es que no me sorprende porque yo conozco cómo piensa Guillermo".

"Es una persona que piensa de ese lado, solamente puedo decir esto. No me sorprende. Es consecuente con todo, incluso con lo que elige hacer y la comunicación que decide tener con las personas que lo ven y lo disfrutan como actor. Me parece que es algo muy interesante para pensar cómo es un actor y a qué se dedica un actor", continuó.

erica rivas

"Eso es algo que yo todo el tiempo peleé porque pasaron un montón de cosas, incluso cuando salí del clóset feminista. Me decían cosas, esto de que ‘la actriz se tiene que callar y tiene que hacer su papel y listo’, como si eso fuera nuestro trabajo", ejemplificó Érica Rivas.

Y cerró con firmeza: "Acá me parece que es importante, es interesante pensar cuál es nuestro trabajo. Este es nuestro trabajo. Para mí, como artista, es reflejar ideas. Y bueno, él tiene estas, que son las ideas de él, las que fueron siempre".