Fuerte sanción de Gran Hermano para los participantes: de qué se trata

"Lola, Andrea, Yipio, Brian, a ustedes voy a dirigirme. Quiero decirles que ya forman parte de la próxima placa de nominados. A esta altura ya no hacen falta más advertencias", cerró contundente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2058729767927464170&partner=&hide_thread=false Los nuevos ingresos rompieron una regla clave y ya hay sanción



Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de @santiagodelmoro pic.twitter.com/yPVTZ1a3l9 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) May 25, 2026

Un castigo que amenaza con desatar conflictos en Gran Hermano

A pesar de haber señalado y sancionado a los responsables de dar información externa, Gran Hermano fue por más y todos pagaron los platos rotos. El castigo fue severo: el presupuesto semanal para la compra de alimentos sufrió una reducción del 100% al 50%.

Pero el escenario podría empeorar todavía más, ya que el Big advirtió que si los participantes no logran superar la prueba semanal de la próxima semana, deberán arreglarse con apenas el 25% del total asignado, un panorama que encendió las alarmas dentro de la convivencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2058730490295668789&partner=&hide_thread=false La casa paga las consecuencias: la próxima semana la compra será del 50% si ganan y del 25% si pierden



Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @dgo_latam y reviví los vivos por @PrimeVideoLat pic.twitter.com/wAFDAAQEav — Gran Hermano (@GranHermanoAr) May 25, 2026

La medida generó un fuerte malestar en la casa, especialmente porque el presupuesto para comida es uno de los puntos más sensibles dentro del reality de Telefe. Con una gran cantidad de participantes conviviendo tras el repechaje, la posibilidad de contar con menos alimentos ya comenzó a despertar preocupación y promete convertirse en un nuevo foco de discusión.

En este contexto, el enojo de varios jugadores no tardó en aparecer. La decisión del Big cayó como un baldazo de agua fría, ya que la sanción alcanza a todos, incluso a quienes no participaron de la infracción. La tensión ahora gira alrededor de cómo reorganizarán la convivencia con menos recursos y si la escasez de comida terminará profundizando rivalidades y enfrentamientos en los próximos días.