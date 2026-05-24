Fuerte sanción de Gran Hermano para los participantes: de qué se trata
El Big tomó una drástica decisión después de que varios participantes rompieran una de las reglas más importantes del reality.
La casa de Gran Hermano atraviesa horas de máxima tensión luego de que el Big aplicara una fuerte sanción colectiva a todos los participantes por una grave infracción vinculada al repechaje y podría desatar fuertes cruces durante los próximos días.
Según comunicó el propio dueño de casa, varios de los jugadores que ingresaron recientemente rompieron una regla fundamental del reality al compartir información del afuera, algo estrictamente prohibido dentro del juego.
Duro castigo a los que ingresaron en el repechaje
Los apuntados fueron Brian Sarmiento, Yipio, Lola y Andrea del Boca, quienes habrían deslizado comentarios sobre situaciones externas, alterando una de las normas centrales del aislamiento. La situación no pasó inadvertida y derivó rápidamente en un duro comunicado frente a todos los jugadores.
"Quiénes ingresaron el miércoles pasado a mi casa, sabían, obviamente de ante mano, que toda la información obtenida afuera no debía ser trasmitida puertas adentro", comenzó diciendo el dueño de casa.
Y, siguió: "No voy a permitir que el juego se desvirtúe porque algunos jugadores desconocen cómo utilizar el poder de esta información. Permitanme decirles que todo poder conlleva una responsabilidad y, en el caso de ustedes, es el silencio. Sin embargo, en estos días vi varias conversaciones, en las cuales esta regla fue desobedecida y, por supuesto, habrá sanción".
"Lola, Andrea, Yipio, Brian, a ustedes voy a dirigirme. Quiero decirles que ya forman parte de la próxima placa de nominados. A esta altura ya no hacen falta más advertencias", cerró contundente.
Un castigo que amenaza con desatar conflictos en Gran Hermano
A pesar de haber señalado y sancionado a los responsables de dar información externa, Gran Hermano fue por más y todos pagaron los platos rotos. El castigo fue severo: el presupuesto semanal para la compra de alimentos sufrió una reducción del 100% al 50%.
Pero el escenario podría empeorar todavía más, ya que el Big advirtió que si los participantes no logran superar la prueba semanal de la próxima semana, deberán arreglarse con apenas el 25% del total asignado, un panorama que encendió las alarmas dentro de la convivencia.
La medida generó un fuerte malestar en la casa, especialmente porque el presupuesto para comida es uno de los puntos más sensibles dentro del reality de Telefe. Con una gran cantidad de participantes conviviendo tras el repechaje, la posibilidad de contar con menos alimentos ya comenzó a despertar preocupación y promete convertirse en un nuevo foco de discusión.
En este contexto, el enojo de varios jugadores no tardó en aparecer. La decisión del Big cayó como un baldazo de agua fría, ya que la sanción alcanza a todos, incluso a quienes no participaron de la infracción. La tensión ahora gira alrededor de cómo reorganizarán la convivencia con menos recursos y si la escasez de comida terminará profundizando rivalidades y enfrentamientos en los próximos días.
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