Johnny Depp en Argentina: así fue la avant premiere de su película "Modigliani"

Así fue la avant premiere en Palermo

El Cinemark de Palermo se vistió de gala para recibir a Johnny Depp y al equipo de "Modigliani, tres días en Montparnasse". La red carpet fue un desfile de figuras del espectáculo argentino que quisieron ser testigos del evento. Entre los invitados se destacaron el músico Iván Noble, el actor Gabriel Corrado y la modelo Floppy Tesouro, quienes posaron y compartieron su entusiasmo por la llegada de la estrella. El momento culminante de la noche fue la entrada de Johnny Depp, quien arribó al cine acompañado de la conductora Vero Lozano y de Ricardo Scarmaccio, el actor que interpreta al célebre pintor en el film. La sala estaba repleta de aplausos y expectativa ante la presentación de esta nueva obra dirigida por la estrella de Hollywood.