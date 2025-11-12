Johnny Depp en Argentina: así fue la avant premiere de su película "Modigliani"
El actor se presentó en el Cinemark de Palermo para el estreno de prensa de "Modigliani, tres días en Montparnasse" y desde minutouno.com estuvimos presentes.
La figura de Johnny Depp sigue siendo un imán ineludible en el firmamento de Hollywood. Su mera presencia desata un furor que pocas celebridades logran mantener con tal intensidad, confirmando que el talento, cuando es genuino y excéntrico, no entiende de polémicas ni de tiempo. Más de veinte años después de su debut como el Capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe, el público lo sigue anclando a esa iconografía de la libertad y el caos, un personaje que se ha convertido en una extensión de su propia identidad camaleónica. La gente lo recuerda y lo celebra, demostrando que su legado cinematográfico es mucho más profundo y resistente que cualquier vaivén mediático.
Depp arribó a Argentina para presentar su más reciente proyecto, "Modigliani, tres días en Montparnasse", una película que subraya su constante búsqueda de narrativas complejas y su pasión por el arte detrás de cámaras. El film, que él dirige, marca un nuevo capítulo en su carrera, enfocándose en la vida del pintor Amedeo Modigliani. Este proyecto reafirma su perfil como artista total, capaz de cambiar la piel de actor por la de narrador -por segunda ocasión-, sumergiéndose en historias que exigen una sensibilidad particular. Su visita comenzó con una charla íntima con Vero Lozano en Cortá por Lozano, preparando el terreno para el gran evento que se celebraría en la noche porteña.
El entusiasmo por verlo en persona fue palpable en cada paso que dio, culminando en el Cinemark de Palermo para la avant premiere de su película. Este evento se convirtió en una pasarela de celebridades y una demostración viva del carisma inagotable de Depp. Su llegada a Buenos Aires no fue solo el lanzamiento de un film; fue un reencuentro emotivo con un público que lo ha elevado a la categoría de mito, una celebración del arte que produce y de la eterna fascinación que genera su excéntrica y talentosa figura.
Así fue la avant premiere en Palermo
El Cinemark de Palermo se vistió de gala para recibir a Johnny Depp y al equipo de "Modigliani, tres días en Montparnasse". La red carpet fue un desfile de figuras del espectáculo argentino que quisieron ser testigos del evento. Entre los invitados se destacaron el músico Iván Noble, el actor Gabriel Corrado y la modelo Floppy Tesouro, quienes posaron y compartieron su entusiasmo por la llegada de la estrella. El momento culminante de la noche fue la entrada de Johnny Depp, quien arribó al cine acompañado de la conductora Vero Lozano y de Ricardo Scarmaccio, el actor que interpreta al célebre pintor en el film. La sala estaba repleta de aplausos y expectativa ante la presentación de esta nueva obra dirigida por la estrella de Hollywood.
