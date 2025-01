Aseguran que la China Suárez acompañó a Mauro Icardi a firmar la escritura de su nueva casa

Según informó Laura Ubfal, esta vivienda, ubicada en Nordelta, está valuada en 5 millones de dólares y la compró desde el exterior. "La hizo hace muy poco y están averiguando cómo se hizo este negocio. Según me dijeron los abogados, todavía es un bien ganancial", agregó la periodista.

Por otro lado, Ángel de Brito expresó en su cuenta de X (ex Twitter): "Si Wanda y Mauro se separaron en octubre, la casa no es bien ganancial". Y, aseguró que "la casa no costó lo que dicen".

Más allá de todo este escándalo, Wanda Nara se mostró muy molesta por el rol que está ocupando Eugenia con sus hijas. Sin embargo, la actriz habría tenido otra actitud que hizo enfurecer aún más a la mediática.

Es que según contaron en Intrusos, la China Suárez habría acompañado a Mauro Icardi a firmar los papeles de la nueva casa.

Un dato no menor, es que todos estos rumores se dan después de que Nara confirmara su separación con L-Gante y que las versiones de una posible reconciliación con el futbolista comenzaran a circular, ya que volvió a hacer públicas las fotos que tenía publicadas en su cuenta de Instagram.

La china acompañó a Mauro a firmar la escritura de la nueva casa. La casa que soñaba tener wanda.

Filtran un nuevo video de la China Suárez paseando con las hijas de Wanda Nara por Nordelta

A pesar de los rumores de crisis que surgieron en las últimas horas, la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi sigue consolidándose.

Todo parecía desmoronarse cuando la actriz se enteró de que, según Wanda Nara, el jugador de Galatasaray les había dicho a sus hijas, Francesca e Isabella, que la China era la niñera que las venía a cuidar: "Aparentemente, según palabras de Wanda, Icardi les dijo a las nenas que la China era la niñera y que las venía a cuidar. Las nenas, como viven en otro país y son muy chiquitas, no tienen idea quién es la China Suárez", contó Ángel de Brito en LAM.

Esta revelación habría enfurecido a la actriz, quien, según el conductor, juntó sus pertenencias para regresar al hogar que había puesto a la venta: “La dama japonesa levantó campamento. Llenó dos camionetas y se fue. La falsa niñera se calentó porque se supo que la casa es de la otra. Su obsesión”, escribió De Brito en sus historias de Instagram.

No obstante, la actriz parece haber redoblado la apuesta. Hace algunos días, Wanda Nara decía: "Me duele mucho que mis hijas estén sentadas en este momento hablando por cámara conmigo y con la persona que arruinó la familia. Ellas lo vieron a Mauro llorar por esta mujer. Mauro lloraba con las nenas abrazadas y les decía ‘por favor que mamá me perdone, la engañé con la China’. Mis hijas saben quién es ella, pero no saben con quién compartieron la mesa de Navidad y Año Nuevo porque Mauro les miente, entonces eso duele".

Sin importar lo sucedido, Eugenia Suárez volvió a mostrarse con las hijas de la mediática en un paseo por Nordelta. Junto a su hija Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, y las hijas de su actual conquista, Francesca e Isabella, dieron vueltas por el mismo lugar donde se encuentra la casa de los sueños de Wanda Nara y en la que ahora convive su ex y la causante del fin de su matrimonio, como una familia ensamblada.

