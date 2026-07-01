Aseguran que la China Suárez y Mauro Icardi están separados: "Abandonó la casa de los sueños"
Yanina Latorre afirmó que la China Suárez abandonó la casa donde convivía con Mauro Icardi hace cuatro días.
La relación entre Mauro Icardi y la China Suárez vuelve a quedar en el centro de la escena. Luego del escándalo que involucró al futbolista con Ekaterina Ojeda y de los rumores que comenzaron a circular en los últimos días, Yanina Latorre aseguró que la actriz dejó la casa que compartía con el delantero y que la pareja atraviesa una fuerte crisis.
Según explicó la conductora, el episodio ocurrido en un boliche porteño y la posterior aparición de versiones sobre un supuesto acercamiento de Icardi con Ekaterina habrían deteriorado la confianza entre ambos hasta desencadenar un distanciamiento.
La información fue revelada al comienzo de su programa en América TV, donde sostuvo que la actriz ya no convive con el futbolista. "Hace cuatro días la China abandonó la casa de los sueños, no se llevó la ropa, se llevó un bolso, con sus dos hijos y se fue a instalar a San Jorge, el country donde se compró una casa", manifestó.
Yanina Latorre dio detalles de la supuesta separación de la China Suárez y Mauro Icardi
Además de afirmar que la actriz se instaló en otra vivienda, Latorre contó cómo es su rutina desde que dejó el hogar que compartía con Icardi.
"Está sola ahí, saca el perro, almuerza en el house con sus hijos y sus perros", relató.
La panelista también aseguró que el conflicto entre ambos se desató días atrás y vinculó el origen de la discusión con el nombre de Ekaterina Ojeda.
"Hace cuatro días que se fue, tuvieron una fuerte discusión", contó y precisó: "Toda la discusión se llama Ekaterina. Está todo mal desde Tequila".
Más adelante, explicó cuál habría sido el episodio que terminó por profundizar la crisis de la pareja.
"Encontró unos mensajes hablando con una tercera persona sobre Eka, que le pedía que la conecte. Esa persona habló con Eka y le pasó el teléfono de Mauro", afirmó.
Por último, Latorre reveló cómo habría reaccionado el delantero tras la decisión de la actriz de abandonar la vivienda.
"Mauro intentó persuadirla, fue a visitarla, le pidió, ella por ahora no quiere volver. Mauro está con una tristeza", concluyó.
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