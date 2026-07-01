Aseguran que la China Suárez y Mauro Icardi están separados: "Abandonó la casa de los sueños"

La panelista también aseguró que el conflicto entre ambos se desató días atrás y vinculó el origen de la discusión con el nombre de Ekaterina Ojeda.

"Hace cuatro días que se fue, tuvieron una fuerte discusión", contó y precisó: "Toda la discusión se llama Ekaterina. Está todo mal desde Tequila".

Más adelante, explicó cuál habría sido el episodio que terminó por profundizar la crisis de la pareja.

"Encontró unos mensajes hablando con una tercera persona sobre Eka, que le pedía que la conecte. Esa persona habló con Eka y le pasó el teléfono de Mauro", afirmó.

Por último, Latorre reveló cómo habría reaccionado el delantero tras la decisión de la actriz de abandonar la vivienda.

"Mauro intentó persuadirla, fue a visitarla, le pidió, ella por ahora no quiere volver. Mauro está con una tristeza", concluyó.