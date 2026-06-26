El enojo de Benjamín Vicuña al ser consultado por el rol de Mauro Icardi en la vida de sus hijos: "Ridiculez"

Fuerte revelación de Wanda Nara sobre la negativa de Icardi a gestionar el pasaporte de sus hijas

El conflicto judicial y mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a escalar en las últimas horas. En esta oportunidad, la empresaria difundió un nuevo intercambio relacionado con la documentación de sus hijas, Francesca e Isabella, y reveló un polémico comentario que, según sostuvo, el futbolista hizo al rechazar la posibilidad de tramitarles el pasaporte argentino.

La situación fue abordada este jueves en DDM, donde Guido Zaffora retomó información que previamente habían difundido Naiara Vecchio e Intrusos acerca del pedido que Icardi realizó ante la Justicia para viajar junto a las niñas a Miami. En ese marco, el periodista mostró una conversación que mantuvo con Wanda y compartió parte de los mensajes durante el programa.

wanda mara pasaportes

“Está chequeado que es deudor alimentario, le deberían regir las mismas consecuencias que a cualquier padre. Es muy delicado. Él me denunció y pide restitución, no creo que lo autoricen”, expresó Zaffora al aire.

El comentario que Wanda Nara atribuyó a Mauro Icardi

Durante ese intercambio también surgió el motivo por el que, según la conductora, sus hijas todavía no cuentan con pasaporte argentino. De acuerdo con el relato de Záffora, Wanda aseguró que el delantero rechazó la posibilidad de gestionar esa documentación por un polémico argumento.

“Me dice ‘las únicas que no tienen pasaporte argentino son Francesca e Isabella porque él dice que no quiere que tengan documentación de un país de muertos de hambre’”, sostuvo la empresaria.

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Además, remarcó que no comparte esa postura y explicó que ya inició las gestiones correspondientes para que las menores obtengan el documento argentino. “Les hice DNI argentino sola porque no necesité su firma, porque se negó por el mismo motivo”, detalló.

Tras conocerse esos mensajes, en el ciclo también analizaron la decisión de Wanda de avanzar con la documentación de sus hijas. Según se comentó en el debate, uno de los motivos sería evitar inconvenientes en futuros viajes internacionales, especialmente en los controles migratorios de Estados Unidos, donde las exigencias suelen variar para quienes llegan o parten con destino al continente europeo.