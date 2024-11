Aseguran que la China Suárez y Mauro Icardi habrían pasado la noche juntos

wanda lgante icardi china suarez Wanda Nara, L-Gante, Mauro Icardi y la China Suárez coincidieron en un restaurante .

El periodista Guido Záffora informó en Intrusos que Mauro Icardi y la China Suárez habrían dejado juntos el boliche Tequila y se habrían dirigido en el auto del futbolista hacia un hotel en la exclusiva zona de Recoleta, en Buenos Aires. Este mismo lugar había sido frecuentado previamente por la actriz junto a su ex pareja Rusherking,

El panelista agregó que la China Suárez y Mauro Icardi siguen en contacto constante a través de mensajes. "La China tenía un plan con el elenco de En el Barro, que incluía entradas reservadas para ver Sex, pero a último momento canceló y se fue para Gardnier",

Por su parte, Marcela Tauro aportó otra revelación jugosa: "Mauro Icardi habría pagado la mesa donde se encontraba la actriz". Mientras tanto, Marcela Baños sugirió que Wanda Nara podría estar al tanto de esta relación, lo que explicaría su presencia en el mismo lugar.

Cabe recordar que Wanda Nara y la China Suárez habrían protagonizado un fuerte cruce. "No te hagas la zorra. Te esquivé durante años. Ahora quedate tranquila, te podés quedar con mi marido, ya no me importa. Pasó mucho tiempo, y podés hacer lo que quieras. Buscona. Ya tenés a mi marido libre. Si buscás a Elián (L-Gante), lo que te hizo Pampita no es nada al lado de lo que te voy a hacer yo", habría lanzado la mediática hacia la actriz.