Aseguran que Mauro Icardi y la China Suárez tuvieron una fuerte pelea por Marcos Ginocchio

"No están bien las cosas con la China, tuvieron una discusión horrible por todo lo que está pasando. Mauro está podrido de las escenas de la China y pasó algo hoy que tiene que ver con Marcos de Gran Hermano", comenzó diciendo el panelista del programa conducido por Ángel de Brito.

"En su momento hablamos de lo de Colapinto, y esta persona me cuenta que a raíz de todo el tema, obviamente, sale el tema de Marcos de Gran Hermano. La China le empezó a mostrar un par de fotos y Mauro le preguntó sobre esas cosas y la respuesta de la China fue evasiva", reveló Ochoa.

Y recordó: "Habíamos contado que el año pasado ellos trin..., de hecho Benjamín Vicuña se había molestado cuando en el cumpleaños de Magnolia Marcos Ginocchio apareció".

Luego, precisó: "La China no le acepta que había tenido algo con él, Mauro no le cree, se pelean, y entonces él le dice 'como esto no va para ningún lado quiero probemos vivir en casas separadas'".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1882222878562636028?t=CXNHF6jRrOFF1Ksn_RpN8g&s=19&partner=&hide_thread=false ¿PRIMERA CRISIS? Problemas entre LA CHINA SUÁREZ y MAURO ICARDI en la "CASA DE LOS SUEÑOS"



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/Q3BME94PKu — América TV (@AmericaTV) January 23, 2025

Nicolás Cabré estalló de furia contra la China Suárez por exponer a su hija Rufina

La China Suárez y Mauro Icardi no paran de generar escándalos desde que confirmaron su relación. Es que, con su romance, varias personalidades del espectáculo se vieron afectadas. Entre ellas se encuentra Nicolás Cabré, quien no dudó en meterse de lleno tras hacerse público un llamado de su hija Rufina a la hija mayor de Wanda Nara e Icardi, que derivó en un feroz cruce entre la actriz y la empresaria, haciendo salir así el enojo del actor por la exposición de la menor.

Guido Zaffora fue quien detalló en "Intrusos", la tensión escaló rápidamente generando un debate que dejó a la nena en el centro de la escena. “El sábado, Wanda y la China se trenzan por el cumpleaños de Francesca. A las 12, la llaman y aparece Rufina, la hija de Nicolás Cabré”, explicó el periodista. La situación no solo dio lugar a una discusión entre la empresaria y la actriz, sino que también provocó un aluvión de comentarios en redes sociales.

En tanto, Nicolás, quien siempre ha sido extremadamente reservado con la vida de su hija, mostró su enojo con la madre de la nena así como con la situación en general. “El que está enojado por todo lo que se dice y con lo que ocurre es Cabré porque meten a su hija en el medio. Ahora, la gente empezó a publicar fotos de Rufina en las redes y los comentarios del último posteo de Nicolás donde hacen referencia a la nena como protagonista del escándalo. Es alguien que siempre apoyó a la China, incluso en los momentos más complicados tras su separación de Vicuña, pero ahora su paciencia llegó al límite”, comentó Zaffora en su relato.

“Ayer llegó al teatro con los ojos saltones, enojado. Les contó a sus colegas lo que estaba ocurriendo”, agregó el panelista del ciclo, dando cuenta de la indignación del actor por la creciente mediatización del tema que tenía a la menor en medio de un conflicto entre dos familias.

Hay que destacar que es la primera vez que Cabré y Suárez entran en crisis desde su separación porque siempre tuvieron una relación marcada por la cordialidad y el respeto mutuo, en especial en lo que respecta a la crianza de Rufina. Sin embargo, esta nueva polémica parece haber generado un quiebre en esa dinámica.

cabre