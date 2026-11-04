Aseguran que Pampita volvió a separarse de Martín Pepa: "El entorno de él dice que ella es muy intensa"

"Me dicen que Pampita está triste, que no quiere que todavía se sepa, porque ella tiende a querer arreglarse porque no se acabó el amor, está todo bien, sobre todo ella está bien, que es lo mismo que pasó la última vez que después lo convenció. Ella aspiraba a ir a Punta del Este con él porque falta poco ya", agregó Yanina.

Pampita y Martín Pepa

Por otra parte, Latorre explicó que buscó distintas fuentes cercanas a la pareja para conocer qué estaba pasando entre ellos. Las versiones que recibió coincidirían en que el conflicto no sería nuevo y que las dificultades para sostener una relación a distancia habrían vuelto a pesar.

Finalmente, la periodista compartió una de las versiones más fuertes que recibió de los allegados al polista, en referencia a la personalidad de Pampita y a cómo sería percibida dentro del círculo de él.

"Hablé con mucha gente allegada de los dos y todo el mundo me dice que hace 15 días estarían separados Martín Pepa y Pampita por lo mismo de siempre. Distancias, agendas laborales y el entorno de él dice que ella es muy intensa, por no decir insoportable", concluyó.