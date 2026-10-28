Pampita entrevistó a su hija Anita García Moritán y llenó de ternura las redes sociales: "Que me ama"
Acostumbrada a realizar reportajes, la reconocida modelo le hizo una serie de preguntas a su hija menor y se volvió viral en cuestión de minutos.
Carolina "Pampita" Ardohain volvió a enternecer a sus millones de seguidores tras compartir un íntimo e ingenioso ida y vuelta con su hija menor, Anita García Moritán. El video, en el que la conductora le realiza una entrevista a la pequeña, no tardó en volverse viral debido a las espontáneas y dulces respuestas de la niña.
Pampita entrevistó a su hija Anita García Moritán y llenó de ternura las redes sociales
A lo largo de la charla, Anita desplegó toda su ternura e imaginación. Al ser consultada sobre qué superpoder elegiría, no dudó en responder que le gustaría "volar" para "llegar bien al colegio". Sin embargo, la picardía infantil también se hizo presente cuando Pampita le preguntó qué haría si fuera invisible: "Me robaría dulces", confesó entre risas Anita, provocando la complicidad de su mamá.
El momento más conmovedor del video llegó al hablar de los sentimientos. Cuando la modelo le preguntó qué era lo que más le gustaba que le dijera su mamá, Anita respondió sin dudar: "Que me ama". La frase tocó el corazón de Pampita, quien le devolvió un profundo "Te amo con toda mi alma".
Para redoblar la ternura, al indagar sobre cuál era su palabra favorita, la pequeña remató: "Mi palabra favorita es decirle a mamá que la amo tanto".
El cuestionario también dejó espacio para reflexiones inocentes sobre la vida cotidiana. Anita reveló que el mejor día de su vida fue "el Día de la Madre", que de grande le gustaría ser "bombero", y que sueña con tener un "gatito blanco" como mascota.
Además, al reflexionar sobre por qué la gente se hace viejita, dio una explicación tan simple como lógica: "Porque ya son muchos años".
Tampoco faltó espacio para la empatía al hablar de las emociones. Al ser consultada sobre qué la hace llorar, la niña explicó que le afecta cuando le prometen algo y no lo cumplen, aunque aclaró con soltura su método para solucionarlo: "Dejo de llorar si me lo prometen de nuevo".
El video se llenó rápidamente de comentarios de afecto por parte de fanáticos y figuras del espectáculo, quienes destacaron la complicidad de la modelo con su hija y la pureza con la que Anita respondió a cada una de las preguntas.
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