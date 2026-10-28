Pampita entrevistó a su hija Anita García Moritán y llenó de ternura las redes sociales: "Que me ama"

Además, al reflexionar sobre por qué la gente se hace viejita, dio una explicación tan simple como lógica: "Porque ya son muchos años".

Tampoco faltó espacio para la empatía al hablar de las emociones. Al ser consultada sobre qué la hace llorar, la niña explicó que le afecta cuando le prometen algo y no lo cumplen, aunque aclaró con soltura su método para solucionarlo: "Dejo de llorar si me lo prometen de nuevo".

El video se llenó rápidamente de comentarios de afecto por parte de fanáticos y figuras del espectáculo, quienes destacaron la complicidad de la modelo con su hija y la pureza con la que Anita respondió a cada una de las preguntas.