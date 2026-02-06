Murió Rubén Polimeni, actor de extensa trayectoria en la televisión, el cine y el teatro argentino
Falleció este viernes en Buenos Aires. Actor querido y versátil, dejó su huella en la TV, el cine, el teatro y la memoria del público.
La tarde del viernes 6 de febrero estuvo marcada por una noticia que conmocionó al ambiente artístico: falleció en la ciudad de Buenos Aires Rubén Polimeni, actor argentino de extensa y reconocida trayectoria. Su partida generó un profundo pesar en el mundo del espectáculo, donde era valorado por su profesionalismo y versatilidad.
Nacido en diciembre de 1955, Polimeni construyó una carrera sólida a lo largo de los años, destacándose especialmente en roles secundarios que lograron una fuerte conexión con el público. Su talento le permitió adaptarse a distintos géneros y formatos, dejando su impronta tanto en la comedia como en el drama y el suspenso.
En televisión formó parte de algunas de las ficciones más emblemáticas de las últimas décadas. Entre sus participaciones más recordadas figuran Los Simuladores, Tiempo Final, Sin Código y Hermanos y detectives. A su vez, integró el elenco de exitosas tiras populares como Los Roldán, Kachorra, Sos mi hombre y Mi familia es un dibujo, lo que lo convirtió en una cara habitual de la pantalla chica.
Su carrera no se limitó al ámbito televisivo. En cine, participó de producciones relevantes como Plata quemada, mientras que en teatro fue parte de obras como Mustafá y Abasto en sangre. Sobre el escenario, colegas y directores destacaron su compromiso artístico y su capacidad para adaptarse a diferentes propuestas.
Otro de los espacios donde Polimeni tuvo una presencia destacada fue la publicidad. Gracias a su carisma y solvencia actoral, se convirtió en uno de los intérpretes más requeridos por marcas de primer nivel. Protagonizó campañas para empresas como Pepsi, Jumbo, Geniol y Knorr, consolidando su imagen dentro del circuito comercial.
Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida. Compañeros de trabajo, instituciones y personas cercanas expresaron su dolor.
