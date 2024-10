Aseguran que Roberto García Moritán tiene nueva novia tras su reciente ruptura con Pampita

"Una chica que conozco los vio, me escribió y me dijo: 'Vivo en el edificio de al lado. Anoche entró con la chica, la misma que el sábado. No es del medio. Se quedó a dormir'", sumó. Y agregó: "Hoy me volvió a escribir y me actualizó: 'La chica hoy salió sola, tenía un bolso negro y anteojos. Igual, todos los encargados del edificio la vieron'".

Sin Pampita y sin cargo, Roberto García Moritán rompió el silencio tras el escándalo: "Peleándola"

roberto garcia moritán.jpg Roberto García Moritán.

Hace semanas que el nombre de Roberto García Moritán se encuentra en los principales portales y programas de televisión debido al escándalo que produjo haber traicionado a Pampita, ahora expareja y madre de su segunda hija Anita, y las numerosas denuncias que le surgieron por irregularidades.

Luego de que pasara la tormenta mediática más fuerte, el ahora exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad fue captado por un cronista de Intrusos y se vio en la obligación de hablar de su presente y de cómo se encuentra atravesando este momento. “Estoy peleándola, pero bien”, afirmó.

En medio de una cena solidaria anual de la Asociación de Ayuda al Ciego, el periodista Rafael Juli le preguntó de manera cálida: “¿La exposición te perjudicó mucho?”. A lo que el exmarido de la modelo le contestó de manera contundente como no lo había hecho hasta el momento: “Era parte del juego. Lo que sí arranca es la etapa de la verdad. Ahora, voy a hablar mucho más con mis abogados, con los fundamentos y argumentos. Siempre con la verdad”.

Embed - Habló Roberto Moritán: "Ahora arranca la etapa de la verdad", y dijo: "Fue una operación política"

El cronista no dudó en exprimirle todo el jugo a la nota y siguió profundizando: “¿Fue una operación política?”. A lo que el empresario aseguró: “No me siento defraudado de la política, pero sí con algunos…”. Para cerrar, el cronista manifestó: “¿Me parece que estabas indignado con algunos periodistas?”. A lo que Roberto ya con postura y voz de cansancio, soltó: “Ellos son parte del engranaje. Son operadores”.