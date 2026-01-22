Aseguran que se separaron Facundo Arana y María Susini tras casi 20 años de relación
Así lo informó Pepe Ochoa en LAM (América), tras asegurar que entre el actor y la modelo "se acabó el amor". La ahora expareja tiene tres hijos.
Sin lugar a dudas, Facundo Arana y María Susini estaban consolidados como una de las parejas más estables del ambiente artístico. O, al menos, eso parecía. En las últimas horas, Pepe Ochoa sorprendió a la audiencia de LAM (América) al asegurar que el actor y la modelo decidieron separarse.
"Se llevan bárbaro, no hay ningún problema per se, pero el amor se terminó", indicó el panelista de Ángel de Brito para adentrarse en el tema.
Y añadió: "Lo que logré recopilar de esta historia es que ellos, obviamente, se quieren mucho. Intentaron seguir adelante. Pero hoy no funciona más como pareja, están separados. Ella empezó a hablar del tema, por eso llegaba a mis oídos. Y habló mucho del tema también en un viaje. Y ahí es donde yo empiezo a seguir la ruta de todo esto".
"Y esta semana ellos están en este momento juntos en Mar del Plata, se muestran juntos. Pero bueno, el amor se terminó. Obviamente, bueno, es una pareja que todo el mundo quiere. Y ella ya lo está hablando. Ella lo habla más que él. Él está como más reticente con esta situación. Pero bueno, se terminó el amor", indicó Pepe.
Cómo comenzó la historia de amor entre Facundo Arana y María Susini
Su historia de amor comenzó en abril de 2007, cuando se conocieron en un asado organizado por amigos en común. Según ha relatado el actor en varias entrevistas, fue un "flechazo" inmediato: ella llegó con una herida en la mano tras un accidente patinando y él se ofreció a curarla, momento en el que sintió una conexión profunda.
Ese mismo año se pusieron de novios y, al año siguiente, nació su primera hija, India, quien actualmente tiene 17 años. Luego, en 2009, nacieron sus hijos mellizos, Yaco y Moro, quienes ya cuentan con 16 años.
Finalmente, el 20 de diciembre de 2012 la pareja decidió dar el "sí" tras una original propuesta de matrimonio que Facundo le hizo en la cumbre del Monte Everest a María.
Por la química y el amor que se han expresado en diversas oportunidades, la noticia de su separación ha dejado a todos atónitos.
