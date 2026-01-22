Aseguran que se separaron Facundo Arana y María Susini tras casi 20 años de relación

Ese mismo año se pusieron de novios y, al año siguiente, nació su primera hija, India, quien actualmente tiene 17 años. Luego, en 2009, nacieron sus hijos mellizos, Yaco y Moro, quienes ya cuentan con 16 años.

facundo arana

Finalmente, el 20 de diciembre de 2012 la pareja decidió dar el "sí" tras una original propuesta de matrimonio que Facundo le hizo en la cumbre del Monte Everest a María.

Por la química y el amor que se han expresado en diversas oportunidades, la noticia de su separación ha dejado a todos atónitos.