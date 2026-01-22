Harry Styles: 30 shows en el Madison Square Garden y una gira pensada como residencias

El esquema confirma una tendencia creciente entre las grandes figuras globales: priorizar residencias en lugares clave antes que giras extensas y fragmentadas. Para los artistas, implica mayor control creativo y menos desgaste. En el caso de Styles, además, funciona como una declaración de poder dentro del pop contemporáneo.

En Sudamérica, el tour tendrá una parada puntual pero significativa. Harry Styles anunció dos fechas en Brasil, los días 17 y 18 de julio de 2026, en el Estadio Morumbi de San Pablo. Por ahora, no hay conciertos confirmados en Argentina ni en otros países de la región, lo que mantiene en vilo a sus fans locales a la espera de posibles ampliaciones del calendario. Aunque viendo la lógica inicial planteada por Styles, no sorprendería que prefiera sumar funciones en el Morumbi a incluir un nuevo destino en Sudamérica.

Con 30 noches en el Madison Square Garden y residencias en estadios emblemáticos de Europa, Harry Styles no solo confirma su lugar entre los artistas más convocantes del planeta, sino que también redefine el modo de salir de gira. Menos kilómetros, más impacto y escenarios convertidos en casa: una apuesta ambiciosa.