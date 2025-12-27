Aseguran que Susana Giménez está furiosa con su nieta Lucía Celasco: el motivo que involucra a Nicolás Figal
La ausencia de joven en la tradicional celebración familiar y su viaje a Nueva York con el jugador, reavivaron tensiones en el entorno de la diva.
Las fiestas de fin de año dejaron al descubierto un clima tenso en el entorno más íntimo de Susana Giménez. Lejos de la tradicional postal familiar, la conductora atravesó una Navidad marcada por la ausencia de su nieta Lucía Celasco, quien optó por pasar esas fechas fuera del país junto a su pareja, el futbolista de Boca Nicolás Figal, en la ciudad de Nueva York. La decisión no habría sido bien recibida por la diva, que se mostró molesta y decepcionada.
En el programa A la tarde, el periodista Gustavo Descalzi aportó detalles sobre lo ocurrido en la histórica celebración navideña en La Mary. “Todos en La Mary. Toda la gente estaba ahí ¿Y qué pasó? Invitaron a alguien para llenar un lugar porque faltaba Lucía, y a ella no le cayó bien. No le cayó bien que no viniera porque estaba invitadísima, pero Lucía estaba en New York, porque a ella le gusta la Navidad con nieve, ir a la Quinta Avenida”, relató al aire.
El cronista también remarcó que la distancia entre abuela y nieta no sería nueva. “Enojos en el seno de la familia Giménez por esta ausencia. Ya habíamos hablado de esta distancia que había entre abuela y nieta, por el ritmo de vida que tiene Lucía. Es hippie ella”, agregó.
Según Descalzi, la invitación navideña no incluía al defensor xeneize. “Todavía no cayó (la invitación). Susana Giménez dijo ‘vamos a hacer en familia, solamente los íntimos’“, explicó, dejando en claro que la conductora buscaba un encuentro reservado.
A esto se sumó el análisis del panelista Santiago Sposato, quien señaló que la relación entre Figal y Celasco habría comenzado cuando el futbolista aún estaba en pareja con Florencia Fernández, madre de su hija, situación que tampoco habría sido del agrado de Susana. “Hay fechas que no cierran, las cuentas no cierran, parece que algunas fechas se pisan. La abuela está intentando proteger a su nieta y es posible que todavía no venga la oficialización, ni siquiera en fin de año”, concluyó Descalzi sobre la postura que habría adoptado la conductora.
En paralelo al malestar familiar, Lucía y Figal eligieron mostrarse juntos en redes sociales. Bajo las luces navideñas y el frío neoyorquino, compartieron postales recorriendo Manhattan y dejaron atrás cualquier especulación sobre su vínculo. Abrazos, gestos de complicidad y escenarios típicos de la ciudad confirmaron que atravesaron su primera Navidad como pareja en Estados Unidos.
Tras meses de rumores, ambos decidieron blanquear la relación aprovechando el receso del plantel de Boca, que volverá a los entrenamientos el próximo 2 de enero. Mientras tanto, las imágenes desde Nueva York contrastaron con el clima puertas adentro de la familia Giménez, donde la ausencia de Lucía en Navidad no pasó inadvertida.
