Aseguran que Susana Giménez está furiosa con su nieta Lucía Celasco: el motivo que involucra a Nicolás Figal

En paralelo al malestar familiar, Lucía y Figal eligieron mostrarse juntos en redes sociales. Bajo las luces navideñas y el frío neoyorquino, compartieron postales recorriendo Manhattan y dejaron atrás cualquier especulación sobre su vínculo. Abrazos, gestos de complicidad y escenarios típicos de la ciudad confirmaron que atravesaron su primera Navidad como pareja en Estados Unidos.

Lucia Celasco

Tras meses de rumores, ambos decidieron blanquear la relación aprovechando el receso del plantel de Boca, que volverá a los entrenamientos el próximo 2 de enero. Mientras tanto, las imágenes desde Nueva York contrastaron con el clima puertas adentro de la familia Giménez, donde la ausencia de Lucía en Navidad no pasó inadvertida.