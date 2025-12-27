Barby Franco emocionó a sus seguidores al cumplir el sueño de un niño fanático de los autos: mirá
Todo se inició con un mensaje de una madre y culminó en un emotivo encuentro que se volvió viral en redes sociales. Miralo acá.
Barby Franco quedó en el centro de la atención luego de protagonizar una acción solidaria al abrirle las puertas de uno de sus bienes más preciados a Amadeo, un niño apasionado por los autos que soñaba con conocer el Cybertruck que Fernando Burlando le obsequió por Navidad.
Todo se inició a partir del mensaje que Sol Magnarelli, mamá del nene, le envió de manera privada a la modelo. Allí le contó la emoción de su hijo al ver circular el vehículo por su ciudad y, apelando a la empatía, le hizo un pedido especial “de mamá a mamá”. En ese texto, resumió el sentimiento que la impulsó: “¿Qué no haría una mamá por ver feliz a su hijo?”.
Lejos de quedar en una simple anécdota virtual, Franco respondió rápidamente y transformó el deseo en realidad. En cuestión de horas, el Cybertruck se presentó frente a la casa de Amadeo. El niño y su hermana Brunella no ocultaron la alegría al ver el imponente vehículo estacionado en la puerta.
Durante el encuentro, la influencer los invitó a subir, les mostró cada detalle del interior y compartieron un breve paseo. El gesto se completó con un detalle más: llevó alfajores para toda la familia. La experiencia fue registrada en video y luego compartida por la madre del pequeño en sus redes.
El agradecimiento no tardó en llegar. Además de un mensaje público, Sol difundió una nota escrita a mano por Amadeo que resumió la emoción vivida: “Barby, gracias por dejarme subir a la Cybertruck”. Las imágenes se multiplicaron rápidamente y generaron una ola de reacciones positivas.
El episodio volvió a poner en foco al particular regalo que Franco recibió días antes de Navidad. Fue la propia modelo quien mostró en redes el Tesla Cybertruck que le regaló Burlando, un vehículo eléctrico de diseño futurista y escasísima presencia en el país. Según explicó entonces, en la Argentina habría apenas tres unidades.
“Creo que hay tres en la Argentina, nada más. Pero obvio que yo no me lo podía comprar”, dijo Barby al presentar el auto, cuyo valor ronda los 300 mil dólares. Un lujo reservado para pocos, que en esta ocasión también se convirtió en el escenario de un gesto que conmovió a miles en redes sociales.
