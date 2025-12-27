Barby Franco emocionó a sus seguidores al cumplir el sueño de un niño fanático de los autos: mirá

Barby Franco y Amadeo 2

El episodio volvió a poner en foco al particular regalo que Franco recibió días antes de Navidad. Fue la propia modelo quien mostró en redes el Tesla Cybertruck que le regaló Burlando, un vehículo eléctrico de diseño futurista y escasísima presencia en el país. Según explicó entonces, en la Argentina habría apenas tres unidades.

“Creo que hay tres en la Argentina, nada más. Pero obvio que yo no me lo podía comprar”, dijo Barby al presentar el auto, cuyo valor ronda los 300 mil dólares. Un lujo reservado para pocos, que en esta ocasión también se convirtió en el escenario de un gesto que conmovió a miles en redes sociales.