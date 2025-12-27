Sofía Gonet se animó a comparar a sus compañeros de MasterChef con platos de comida: qué dijo de cada uno

Sofía Gonet, popularmente conocida como La Reini, atraviesa uno de sus mejores momentos mediáticos gracias a su participación en MasterChef Celebrity (Telefe), donde no solo se destaca por su desempeño en la cocina sino también por su espontaneidad y sentido del humor. Fiel a ese perfil descontracturado, se animó a un juego que rápidamente se volvió viral: comparar a sus compañeros del certamen con distintos platos de comida.