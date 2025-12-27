Sofía Gonet se animó a comparar a sus compañeros de MasterChef con platos de comida: qué dijo de cada uno
El influencer Kennys Palacios hizo que "La Reini" participara de un divertido juego para las redes sociales. Los detalles en la nota.
Sofía Gonet, popularmente conocida como La Reini, atraviesa uno de sus mejores momentos mediáticos gracias a su participación en MasterChef Celebrity (Telefe), donde no solo se destaca por su desempeño en la cocina sino también por su espontaneidad y sentido del humor. Fiel a ese perfil descontracturado, se animó a un juego que rápidamente se volvió viral: comparar a sus compañeros del certamen con distintos platos de comida.
En medio de este clima distendido y luego de dejar atrás el escándalo con Homero Pettinato, fue Kennys Palacios quien la convocó para cumplir con esta divertida consigna pensada especialmente para las redes sociales. Sin vueltas, La Reini arrancó con Agustín Sierra, a quien definió sin dudar: “Cachete es un corte de carne, un asado”.
Acto seguido, fue el turno de Maxi López, conocido como El Presi dentro del reality, y la influencer sorprendió con una comparación gourmet: “A Maxi López me lo imagino como un marisco, abundante pero finoli”.
La creatividad continuó cuando habló de Marixa Balli, a quien describió con una mezcla intensa y llamativa: “Me la imagino como algo bien intenso, como un ceviche de salmón con leche de tigre y mucho chile, bien picante y rico”. La ex vedette, que escuchaba atenta desde el fondo, reaccionó entre risas y gestos de sorpresa.
En el repaso también hubo lugar para los participantes con más trayectoria. Sobre Luis Ventura, La Reini fue contundente al decir que es “un plato de bodegón”, mientras que a Susana Roccasalvo la imaginó con un perfil más elegante: "la imagino como un plato dulce pero sofisticado, un crepe suzette flameado con naranja”.
Para el tramo final, comparó a Andy Chango con una tortilla española y a Sofi Martínez como "un rico guiso”. Por último, no esquivó la autoreferencia y se definió a sí misma con humor y guiño comercial incluido: “¿Y yo? Sería una cookie”.
