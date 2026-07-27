Susana Giménez reveló la supuesta fecha del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Hasta el momento, ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul hicieron declaraciones sobre la revelación de Susana Giménez, por lo que la fecha del 19 de diciembre continúa siendo una versión que ninguno de los dos confirmó oficialmente.

El padre de Rodrigo De Paul habló de la relación con Tini Stoessel y sorprendió: "Ella es muy..."

Roberto De Paul se refirió por primera vez al vínculo que mantiene el futbolista con la artista y dejó una definición que no pasó inadvertida.

El padre del mediocampista campeón del mundo fue entrevistado en La mañana con Moria y, lejos de esquivar el tema, habló con absoluta naturalidad sobre la pareja, dejando en claro la buena impresión que le genera la cantante. Consultado por Tini, no dudó en dedicarle una catarata de elogios y destacó el lugar que ocupa en la vida de su hijo. "La conozco, es muy compañera de Rodrigo, muy tierna, muy amable, muy agradable", aseguró.

A continuación, profundizó sobre la dinámica que observa entre ambos y remarcó el sostén mutuo que construyeron desde que retomaron su relación. "Rodrigo se apoya mucho en Tini. Charlan mucho. Se apoyan mucho. Son muy compañeros. La veo muy centrada. Es un 10", afirmó, en una valoración que disipó cualquier especulación sobre la mirada de la familia hacia la cantante.

Como era de esperarse, la conversación derivó en los insistentes trascendidos sobre una eventual boda. Sin embargo, Roberto De Paul optó por la ironía y respondió con una cuota de humor. "Invitación al casamiento todavía no recibí", lanzó entre risas.

Luego redobló la apuesta y completó: "Todavía no me dijeron nada, no me invitaron". De esta manera, el padre del volante de la Selección argentina no solo dejó en evidencia la sintonía que mantiene con Tini Stoessel, sino que también desdramatizó las versiones sobre un inminente paso por el altar, que desde hace semanas orbitan alrededor de la pareja sin que ninguno de los protagonistas las haya confirmado.