Invitados de Almorzando con Juana Viale del domingo 9 de agosto
La conductora recibirá a figuras del teatro, la televisión y la gastronomía en una nueva edición de Almorzando con Juana, que se emitirá desde las 13.45.
El próximo domingo 9 de agosto, desde las 13.45, Juana Viale volverá a ponerse al frente de una nueva emisión de Almorzando con Juana por la pantalla de eltrece. Como cada fin de semana, la conductora reunirá a reconocidas personalidades de distintos ámbitos para compartir una mesa en la que no faltarán anécdotas, actualidad y conversaciones sobre los proyectos que atraviesan.
Uno de los principales invitados será Mauricio Dayub, quien vive un gran presente artístico gracias al éxito de las obras El Equilibrista y El Amateur, dos producciones que lo mantienen como una de las figuras más convocantes del teatro argentino. Durante el programa repasará su presente profesional y compartirá detalles de los desafíos que encara sobre el escenario.
La mesa también contará con la presencia de la actriz Paula Morales, quien hablará sobre su carrera y los proyectos que la mantienen vinculada al mundo del espectáculo.
Por su parte, el reconocido cocinero Coco Carreño, referente de La Cocina Rebelde, aportará su mirada sobre la gastronomía y compartirá algunas de sus experiencias al frente del exitoso ciclo culinario.
El universo de las ficciones también tendrá su lugar con la participación de Mora Bianchi y Mateo Belmonte, dos de los protagonistas de Margarita, la serie creada por Cris Morena que continúa conquistando al público. Los jóvenes actores conversarán con Juana sobre el fenómeno que generó la producción, el cariño de los fanáticos y los desafíos que les trajo formar parte de uno de los proyectos más importantes de la televisión y las plataformas.
Con una combinación de invitados de distintas generaciones y trayectorias, Almorzando con Juana volverá a ofrecer una mesa diversa, en la que el entretenimiento, las historias personales y la actualidad serán los ejes de una nueva edición del tradicional ciclo dominical.
Mirtha Legrand ya tiene lista su mesa para el sábado 8 de agosto
Este sábado 8 de agosto, desde las 21.30 por eltrece, Mirtha Legrand encabezará una nueva emisión de La noche de Mirtha con una mesa integrada por destacadas figuras del espectáculo y el periodismo.
Entre los invitados estará Moria Casán, quien hablará sobre la serie inspirada en su vida que se estrenará próximamente en Netflix y en la que es interpretada por Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth.
También participarán Adrián Suar y Natalia Oreiro, que visitarán el programa para presentar Yo, narciso, la nueva comedia romántica que protagonizan y que marca un nuevo trabajo juntos en la pantalla grande.
La mesa se completará con el periodista Diego Sehinkman, quien aportará su mirada sobre la actualidad en una noche que combinará espectáculos, análisis y entrevistas.
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