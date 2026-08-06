Invitados de Almorzando con Juana Viale del domingo 9 de agosto

Con una combinación de invitados de distintas generaciones y trayectorias, Almorzando con Juana volverá a ofrecer una mesa diversa, en la que el entretenimiento, las historias personales y la actualidad serán los ejes de una nueva edición del tradicional ciclo dominical.

Mirtha Legrand ya tiene lista su mesa para el sábado 8 de agosto

Este sábado 8 de agosto, desde las 21.30 por eltrece, Mirtha Legrand encabezará una nueva emisión de La noche de Mirtha con una mesa integrada por destacadas figuras del espectáculo y el periodismo.

Entre los invitados estará Moria Casán, quien hablará sobre la serie inspirada en su vida que se estrenará próximamente en Netflix y en la que es interpretada por Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth.

También participarán Adrián Suar y Natalia Oreiro, que visitarán el programa para presentar Yo, narciso, la nueva comedia romántica que protagonizan y que marca un nuevo trabajo juntos en la pantalla grande.

La mesa se completará con el periodista Diego Sehinkman, quien aportará su mirada sobre la actualidad en una noche que combinará espectáculos, análisis y entrevistas.