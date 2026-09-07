El drástico gesto de Tiago PZK y Luck Ra que pone fin a su amistad por La Joaqui: qué pasó

Sigue la polémica entre Tiago Pzk, La Joaqui y Luck Ra.

No obstante, el artista fue por más y expuso un dato que alteró la escena del género urbano, al revelar que su excompañera mantendría un vínculo amoroso en el presente con Tiago PZK. En medio de su descargo, la forma en que el músico catalogó al trapero atrapó la atención de los seguidores, refiriéndose a él explícitamente como un “ex gran amigo”. La catalogación cayó con peso propio, considerando que los jóvenes habían sabido exhibir una estrecha camaradería a lo largo de los últimos años.