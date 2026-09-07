El drástico gesto de Tiago PZK y Luck Ra que pone fin a su amistad por La Joaqui: qué pasó
En medio del escándalo entre Tiago y Luck Ra por el amor de la Joaqui, un movimiento en redes sociales dejó al descubierto el quiebre total de la relación.
A dos meses de haber concluido su romance con La Joaqui, el entorno de Luck Ra atraviesa un turbulento episodio mediático que sumó un actor impensado: Tiago PZK. La controversia escaló en las últimas horas a partir de una serie de acusaciones contrapuestas que derivaron en un drástico movimiento dentro de las redes sociales, dejando en evidencia la fractura definitiva en la relación entre ambos referentes de la música urbana.
El detonante de la disputa se originó tras las declaraciones brindadas por La Joaqui, donde la referente del RKT sostuvo de manera tajante que la totalidad de sus exparejas la engañaron. Frente al impacto de esos dichos, el intérprete cordobés acudió a sus perfiles digitales para desmentir categóricamente cualquier episodio de infidelidad durante el noviazgo con la cantante.
No obstante, el artista fue por más y expuso un dato que alteró la escena del género urbano, al revelar que su excompañera mantendría un vínculo amoroso en el presente con Tiago PZK. En medio de su descargo, la forma en que el músico catalogó al trapero atrapó la atención de los seguidores, refiriéndose a él explícitamente como un “ex gran amigo”. La catalogación cayó con peso propio, considerando que los jóvenes habían sabido exhibir una estrecha camaradería a lo largo de los últimos años.
El drástico gesto de Tiago PZK y Luck Ra que pone fin a su amistad por La Joaqui: qué pasó
Como correlato de la revelación realizada por el cordobés, los usuarios de las plataformas no tardaron en detectar una prueba irrefutable de la pelea: tanto Tiago PZK como Luck Ra optaron por eliminarse de sus respectivas listas de seguidos en Instagram.
Esta decisión en el ecosistema virtual ratificó el impacto de los trascendidos planteados por el músico. Lo que comenzó como un cierre sentimental entre La Joaqui y el cantante terminó por desatar una interna inesperada, poniendo punto final a un vínculo de amistad de larga data entre dos figuras centrales del ámbito musical argentino.
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