La Joaqui y Tiago PZK, cada vez más cerca: el video que disparó los rumores de romance

Pero en redes sociales la teoría fue mucho más allá de la música. La cercanía entre ambos, sumada a los antecedentes recientes y a las distintas versiones que circularon durante los últimos días, hizo que muchos usuarios volvieran a preguntarse si efectivamente existe algo más que una amistad entre ellos.

La frase que eligió La Joaqui y volvió a alimentar las versiones

Como si el video no fuera suficiente, La Joaqui compartió otra publicación que rápidamente llamó la atención. En el posteo se la puede ver cantando mientras suena de fondo “Los Dioses”, la canción de Anuel AA y Ozuna.

“Quiero aprovechar este momento desde el fondo de mi corazón para decir que me disculpo absolutamente con nadie. ¡Nosotros somos los dioses!”, dice el audio que eligió la artista.

La frase no pasó inadvertida y sus seguidores comenzaron a relacionarla con el particular momento que atraviesa la cantante, especialmente después de la exposición pública que tuvo su separación de Luck Ra.