La Joaqui y Tiago PZK, cada vez más cerca: el video que disparó los rumores de romance
La cantante compartió una sugestiva publicación en redes sociales y sus seguidores no tardaron en relacionarla con las versiones que hablan de un romance con el músico.
La Joaqui y Tiago PZK volvieron a quedar en el centro de la escena. En medio de los fuertes rumores que comenzaron a vincular sentimentalmente a los dos artistas, un video volvió a despertar las sospechas de sus seguidores.
Todo ocurrió después de la polémica separación de La Joaqui y Luck Ra, que incluyó mensajes cruzados y versiones sobre un supuesto tercero en discordia. En ese contexto, el nombre de Tiago PZK apareció con fuerza y, desde entonces, cada movimiento de los dos es seguido con especial atención.
Ahora, una publicación de La Joaqui volvió a encender la mecha. La cantante compartió un video en el que aparece abrazada a un hombre, aunque decidió mantener su rostro fuera de cuadro. El detalle fue suficiente para que rápidamente comenzaran las especulaciones sobre quién era la persona que estaba junto a ella.
Y, claro, muchos apuntaron directamente a Tiago PZK. Sin embargo, también apareció otra posibilidad: que se tratara de Rodri RBZ. El artista publicó un video utilizando la misma canción y apareció junto a Candecaroo, lo que abrió la posibilidad de que todo formara parte de algún proyecto musical.
Tiago PZK también hizo su aparición
La situación se volvió todavía más llamativa cuando Tiago PZK publicó un video relacionado con la misma canción. El cantante apareció interpretando un fragmento del tema, aunque esta vez no se mostró junto a La Joaqui. La coincidencia entre las publicaciones volvió a generar comentarios y dejó abierta la posibilidad de que detrás de los videos haya una colaboración artística.
Pero en redes sociales la teoría fue mucho más allá de la música. La cercanía entre ambos, sumada a los antecedentes recientes y a las distintas versiones que circularon durante los últimos días, hizo que muchos usuarios volvieran a preguntarse si efectivamente existe algo más que una amistad entre ellos.
La frase que eligió La Joaqui y volvió a alimentar las versiones
Como si el video no fuera suficiente, La Joaqui compartió otra publicación que rápidamente llamó la atención. En el posteo se la puede ver cantando mientras suena de fondo “Los Dioses”, la canción de Anuel AA y Ozuna.
“Quiero aprovechar este momento desde el fondo de mi corazón para decir que me disculpo absolutamente con nadie. ¡Nosotros somos los dioses!”, dice el audio que eligió la artista.
La frase no pasó inadvertida y sus seguidores comenzaron a relacionarla con el particular momento que atraviesa la cantante, especialmente después de la exposición pública que tuvo su separación de Luck Ra.
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